Mujer Pierde la Vida Tras Cirugía Estética en Delicias, Chihuahua; Fiscalía Investiga el Caso

Una mujer de 40 años perdió la vida después de someterse a una cirugía estética en un hospital privado del municipio de Delicias, lo que ya es investigado por la Fiscalía de la Zona Centro.

De acuerdo con el reporte, la paciente ingresó el pasado 13 de septiembre a una clínica particular para realizarse una lipoescultura y un procedimiento de busto. Ese mismo día fue dada de alta, pero al día siguiente comenzó a sentirse mal y tuvo que regresar al hospital el 15 de septiembre.

Al no lograr estabilizarla, fue trasladada al Hospital Regional, donde ingresó a terapia intensiva el día 17 y permaneció hasta el 27 de septiembre, fecha en que se confirmó su fallecimiento.

Fiscalía investiga posible negligencia médica

Francisco Arizpe, coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía Zona Centro, informó que se lleva a cabo una investigación para determinar si existió negligencia médica en la atención recibida.

Estamos en investigación para ver cuál fue la causa de la muerte. Se habla de que puede haber una mala atención en el hospital y en el lapso en que estuvo en casa. Estamos entrevistando al médico que practicó la cirugía, al personal de la clínica y a los familiares

Las autoridades precisaron que se continuará con la recolección de testimonios y dictámenes médicos para esclarecer las circunstancias del deceso.

