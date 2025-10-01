Cierre de Gobierno en EUA o 'Shutdown': ¿Cómo Afectará a la Frontera de Ciudad Juárez?

Tras la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para extender la financiación a las agencias federales en Estados Unidos, el país entró en un “shutdown”, es decir, un cierre parcial de su gobierno. La medida ocurre por primera vez en siete años y afecta de manera directa a fronteras como Ciudad Juárez–El Paso.

De acuerdo con Ramón Salcido, analista en finanzas internacionales, la situación es distinta a la de 2018, cuando el último cierre de gobierno, bajo la administración de Donald Trump, se prolongó por 35 días. Entonces, los agentes de CBP y Border Patrol siguieron en funciones sin paga, pero muchos trámites migratorios y permisos quedaron detenidos, lo que generó incertidumbre en la competitividad regional.

En este 2025, las afectaciones podrían replicarse. Procesos no prioritarios como renovaciones de permisos, revisiones aduanales especiales y trámites migratorios estarían en riesgo de estancarse, lo que podría complicar la logística del comercio transfronterizo y ocasionar filas más largas en el transporte de carga, con un impacto económico para la industria maquiladora.

Cierre de Gobierno en EUA o "Shutdown": ¿Qué Significa y Qué Implicaciones Tiene?

¿Habrá afectaciones en servicios de visas y trámites de pasaportes en Ciudad Juárez?

Además, el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez advirtió que aunque los servicios programados de visas y pasaportes seguirán su curso en los próximos días, sin embargo, no se descarta que podrían pausarse de prolongarse la parálisis presupuestaria, ya que los empleados continuarían laborando sin pago. También se dio a conocer que las redes sociales oficiales y algunos anuncios de información pública podrían suspenderse temporalmente.

Por otro lado, áreas como el control aéreo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) ya aplican recortes, lo que afectará a viajeros y proyectos de investigación científica.

Salcido destacó que este escenario es más complejo que en 2018, pues el informe de empleo de Estados Unidos, fundamental para la política monetaria de la Reserva Federal, también quedaría detenido.

