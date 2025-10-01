'Shutdown' Afecta Servicio de Embajada de Estados Unidos en México: ¿Qué Pasará con las Visas?

Estados Unidos de América (EUA) entró en un cierre administrativo del gobierno federal, conocido como shutdown, desde el primer minuto de este 1 de octubre de 2025, por lo que aquí en N+ te informamos qué pasará con las visas ante la suspensión de actividades.

Datos clave

El cierre administrativo del gobierno de EUA ocurre luego del fracaso en el Senado para evitar la parálisis presupuestaria.

Los demócratas y los republicanos no llegaron a un acuerdo para aprobar una medida de financiamiento.

Es la primera vez desde 2019 que se registra el shutdown en Estados Unidos.

Este cierre de actividades implica que instalaciones como parques nacionales y museos tengan que cerrar sus puertas.

También, que miles de empleados públicos queden temporalmente sin sueldo, y que se interrumpa el pago de muchas prestaciones sociales.

Noticia relacionada: Cierra Gobierno de Estados Unidos; "Shutdown" Paraliza Servicios y Salarios de Funcionarios

Video: ‘Shutdown’ en Estados Unidos: ¿Qué Está Pasando con el Gobierno de Trump?

¿Qué pasará con las visas ante el shutdown?

Ante este hecho, la Embajada de Estados Unidos en México anunció que sus redes sociales no se actualizarán de manera regular y también dio a conocer qué pasará con los pasaportes y visas.

En un aviso, señaló que debido a la falta de asignación de fondos, sus cuentas de redes sociales, como Facebook, X e Instagram, no se actualizarán de manera regular “hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”.

En el caso de los pasaportes y visas en Estados Unidos, así como en embajadas y consulados, dio a conocer que los servicios programados continuarán en la medida que la situación lo permita.

En este momento, los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las Embajadas y Consulados de EUA en el extranjero continuarán durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita.

Además, instó a la ciudadanía a ingresar en su sitio web oficial (travel.state.gov) para conocer el estado de las operaciones y los servicios.

Noticia relacionada: ¿Cuál Será el Impacto del “Shutdown” en Estados Unidos?

Edificio del Capitolio de EUA en el primer día de un cierre parcial del gobierno. Foto: Reuters

¿Cómo afecta a México cierre de actividades del Gobierno de EUA?

México es el principal socio comercial de Estados Unidos y debido a esa relación, lo que sucede en el vecino país del norte tiene impacto en diversos ámbitos en nuestro país.

Los retrasos en ciertos sectores y procesos generan una reacción en automático en suelo mexicano y a medida que el cierre se prolongue se podría generar incertidumbre en sectores económicos.

Y es que si bien las actividades esenciales como aduanas y procesamiento en fronteras continúan, las reducciones de personal podrían aumentar los tiempos de espera, afectando a viajeros y al comercio diario entre ambos países, al retrasar inspecciones aduanales, de agricultura y seguridad de alimentos.

Debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta de X no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección.



En este momento, los servicios programados de pasaportes y… pic.twitter.com/H1fm0qKcXO — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) October 1, 2025

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb