Por Operativo Binacional se Detuvo a "La Diabla", Presunta Traficante de Bebés en Cd. Juárez

Se reveló que gracias a la colaboración entre autoridades mexicanas con agencias de los Estados Unidos, fue como se detuvo a Martha Alicia M.A., alias “La Diabla”, identificada como presunta líder de una red de tráfico de bebés en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo (NCTC, por sus siglas en inglés) de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), la operación conjunta interrumpió una red delictiva que atraía a mujeres embarazadas a lugares remotos, les practicaba cesáreas ilegales y utilizaba los cuerpos para extraer órganos, mientras los recién nacidos eran vendidos en Estados Unidos por hasta 250 mil pesos a parejas interesadas.

Noticia relacionada: Imputan a “La Diabla” por Feminicidio de Embarazada en Ciudad Juárez; Bebé Sobrevive

Joe Kent, director del NCTC, informó que esta investigación representa un ejemplo de la manera en que el crimen organizado busca diversificar sus fuentes de ingreso. Explicó que se proporcionó inteligencia crítica sobre la ubicación de “La Diabla”, además de un análisis estratégico que permitió a las autoridades coordinar la captura.

El operativo contó con el respaldo del Marshals Service de El Paso, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) en El Paso y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes colaboraron con las corporaciones mexicanas en Ciudad Juárez.

"La Diabla" permanece en prisión tras la muerte de Leslie, joven embarazada que fue asesinada

Martha Alicia M.A., alias “La Diabla”, fue vinculada a proceso penal en Ciudad Juárez, por los delitos de feminicidio y homicidio agravado en grado de tentativa contra un recién nacido, luego de que un juez consideró que existían pruebas suficientes para mantenerla bajo investigación.

Durante la audiencia, el Ministerio Público señaló que la acusada habría sido responsable de extraer al bebé de Leslie Godínez Carrillo, de 20 años, cuyo cuerpo fue localizado enterrado en el patio de un domicilio del fraccionamiento Portal del Roble.

Bebé de Leslie Bajo Resguardo del DIF en Ciudad Juárez; Familiares Esperan Resultados de ADN

En su declaración, Martha Alicia aseguró que no participó en el homicidio y que actuó bajo amenazas de un grupo criminal, quienes presuntamente la obligaron a obedecer bajo la amenaza de asesinarla a ella y a uno de sus hijos.

Pese a estos señalamientos, la juez determinó que existían elementos suficientes para vincularla a proceso, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva mientras duren las investigaciones.

Historias recomendadas: