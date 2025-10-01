¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional del 30 de Septiembre 2025? Ganador del Sorteo Magno

Se realizó el Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional este 30 de septiembre 2025 para conmemorar la Consumación de la Independencia de México, por lo que acá te decimos dónde cayó el premio mayor de 104 millones de pesos.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de ganadores. También puedes consultar los del Sorteo Zodiaco 1720.

¿Cómo ganar el premio mayor de Lotería Nacional 30 de septiembre?

El premio mayor del Sorteo Magno del 30 de septiembre es de 104 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las cuatro series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

En caso de comprar solo un cachito se puede ganar hasta 1 millón 300 mil pesos. Estos son los premios que se pueden ganar en la Lotería Nacional 30 de septiembre:

1 Premio de 26 millones por serie

1 Premio de 3 millones por serie

3 Premios de 1.430.600 cada uno por serie

4 Premios de 500 mil cada uno por serie

4 Premios de 225 mil cada uno por serie

¿Dónde cayó número premiado de Lotería Nacional 30 de septiembre 2025?

El número del boleto ganador del premio mayor del Sorteo Magno 389 fue el 46831. Este billete se llevó los 104 millones de pesos en sus cuatro series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

Las Series 1 y 2 se vendieron en la Agencia Expendedora en Delicias, Chihuahua.

se vendieron en la Agencia Expendedora en Delicias, Chihuahua. Las Series 3 y 4 se pusieron a la venta a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 30 de septiembre 2025 fue para el boleto con el número 45574, que se llevó 12 millones de pesos para las cuatro series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

Las Series 1 y 2 fueron remitidas para su venta a la Agencia Expendedora en Córdoba, Veracruz .

. Las Series 3 y 4 se vendieron a través de medios electrónicos.

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Magno de la Lotería Nacional del 30 de septiembre 2025, puedes hacerlo en este PDF: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/magno/magno389.pdf

¿Cómo checar si tu cachito de Lotería Nacional ganó un premio?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio por aproximación o terminación del Sorteo Magno de la Lotería Nacional 30 de septiembre 2025, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Magno". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 30 de septiembre 2025. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

