Resultados Lotería Nacional Hoy 21 de Septiembre 2025: Lista de Números Ganadores Sorteo Zodiaco

Llegamos a los últimos días del mes y para todas las personas que buscan ganar dinero a través de las rifas, es el momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 21 de septiembre 2025, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Zodiaco 1719 de este domingo.

Fue una semana bastante movida en cuanto a sorteos, por eso en una nota ya te mostramos los resultados de la Lotería Nacional 15 de septiembre 2025, el lugar en donde cayó el premio mayor de Gran Sorteo Especial 303 y la lista de números ganadores del Sorteo Especial 304 del 19 de septiembre.

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 21 de septiembre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Como ya es costumbre. además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy domingo.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco 1719 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 8834 Acuario, que asciende a una cifra de 7 millones de pesos para quienes compraron una serie completa.

Para el segundo lugar 8769 Aries, también hay un buen premio, pues se lleva a casa la cantidad de 1.1 millones de pesos. De ahí la cifra va a la baja conforme al número de ganadores que acierten en este popular juego.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 21 de septiembre 2025?

Para todos los que no pudieron seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional de México, a continuación les dejamos la lista de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1719 de este domingo:

El número 8834 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos

pesos El número 8769 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos

El número 2140 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos

El número 7948 obtiene premio de 176,000.00 pesos

El número 6581 obtiene premio de 176,000.00 pesos

El número 9812 obtiene premio de 88,000.00 pesos

El número 0078 obtiene premio de 88,000.00 pesos

El número 3956 obtiene premio de 61,600.00 pesos

El número 6130 obtiene premio de 61,600.00 pesos

El número 0973 obtiene premio de 52,800.00 pesos

El número 0440 obtiene premio de 52,800.00 pesos

El número 9989 obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número 7246 obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número 7824 obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número 6393 obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número 3119 obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número 9269 obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número 2698 obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número 9708 obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número 0663 obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número 9903 obtiene premio de 26,400.00 pesos

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Zodiaco de hoy domingo con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1719 se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen buscar su boleto de la Lotería Nacional de hoy 21 de septiembre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete y signo zodiacal que te tocó. Da clic en "buscar".

