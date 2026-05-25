Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 25 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy lunes 25 de mayo

Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 13 de Mayo: Así Están las GaritasTiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 13 de Mayo: Así Están las Garitas | Foto: Archivo N+

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¿Cruzar la frontera en Mexicali hoy? Prepárate: tiempos de espera de hasta 20 minutos en carriles normales. Consulta los reportes en tiempo real y planifica tu viaje.

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