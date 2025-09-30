Resultados Lotería Nacional Hoy 30 de Septiembre 2025: Números Ganadores Sorteo Magno 389

La Lotería Nacional Mexicana despide el mes de septiembre con una de las rifas más esperadas, ya que cuenta con premios millonarios y en N+ te damos a conocer los resultados de la Lotería Nacional hoy del Sorteo Magno 389 de este 30 de septiembre del 2025. Conoce aquí al número que cayó ganador.

¿Cuál es el premio mayor del Sorteo Magno 389?

Como era de esperarse, el premio más codiciado del Sorteo Magno del 30 de septiembre 2025 es el Premio Mayor, que asciende a 104 millones de pesos, disponible para quienes adquieran las cuatro series completas. En específico, el costo de varias series queda de la siguiente manera:

Dos series (40 cachitos) cuestan 4 mil 800 pesos

Tres series valen de 7 mil 200 pesos

Cuatro series (80 cachitos) cuestan 9 mil 600 pesos

¿Cómo saber si gané el Sorteo 30 de septiembre 2025?

Para saber si tu boleto resultó ganador del Sorteo Magno 389 de este 30 de septiembre 2025, debes ingresar a la página oficial de la Lotería Nacional y realizar los siguientes pasos:

Ingresa al enlace: loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Magno".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete y signo.

Da clic en "buscar".

La lista completa de ganadores del Sorteo Magno 387 se va a poder checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha de este juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.