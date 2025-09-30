¿Qué Hacer Si Me Equivoqué en el CCT de Mi Secundaria para Registro en Beca Rita Cetina 2025?

Buenas noticias para los estudiantes de Secundaria, la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar anunció que habrá prórroga para el Registro a la Beca Rita Cetina 2025. De este modo, papás y tutores podrán finalizar la inscripción. Si aún tienes dudas con la CCT de la Escuela de tu Hijo, te explicamos qué hacer si te equivocaste durante el proceso.

¿Qué hago si me equivoqué en el CCT de mi Secundaria para Registro Beca Rita Cetina?

Dado que la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la Escuela es un requisito fundamental para hacer el registro, vale la pena que conozcas cómo obtenerla y qué significa.

Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar, resolvió esta consulta a través de la transmisión en línea del pasado 28 de septiembre de 2025. Dado que se trata de dudas constantes de papás y tutores.

Allí detalló que en caso de cualquier error, éste se puede editar hasta el momento en que se cierre la plataforma de Registro. Una vez que esto suceda ya no se podrá hacer ninguna edición en los datos colocados.

Las personas que tengan dudas sobre alguna situación pueden llamar al 079, al Centro de Atención para el Bienestar (CABI), donde habrá personal especializado que puede dar orientación específica.

¿Cómo obtener la CCT de la Escuela Secundaria de mi hijo?

Hay distintas formas de consultar la Clave del Centro de Trabajo, una de éstas puede ser a través del portal oficial del SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa) de la SEP.

Allí hay que colocar datos de la escuela, tales como:

Entidad

Municipio

Localidad

Tipo (inicial, básica, media superior, superior, especial)

Nivel educativo (inicial, preescolar, primaria, etc.)

Servicio educativo (depende del nivel educativo)

Sostenimiento (público o privado)

Subcontrol administrativo (estatal, federal, autónomo, etc.)

Turno (matutino, vespertino, etc.)

Otra forma de identificar la CCT es en los documentos oficiales del estudiante, emitidos por la escuela: Boletas de Calificaciones, Certificados Escolares, Constancias de Inscripción, Comunicaciones o Circulares.

Y finalmente también se puede ubicar en la fachada del Colegio, donde se encuentra el nombre de la institución educativa.

Ten en cuenta que la CCT contiene 10 caracteres.

¿Qué documentos necesito para hacer el Registro a la Beca Rita Cetina?

Papás o Tutores

Llave MX

CURP

Número de Celular

Correo Electrónico

Identificación Oficial (digital)

Comprobante de Domicilio de los últimos 3 meses

Estudiante

CURP

Clave del Centro de Trabajo de la Escuela (CCT)



