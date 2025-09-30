Inicio Nacional Hay Prórroga en Registro de Beca Rita Cetina; Esta es la Nueva Fecha Límite para Octubre 2025

Hay Prórroga en Registro de Beca Rita Cetina; Esta es la Nueva Fecha Límite para Octubre 2025

|

N+ | Selene Alonzo Romero

-

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó una buena noticia que los padres de familia estaban esperando sobre los días de registro en la plataforma

Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina

COMPARTE:

Atentos, papás y tutores. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que habrá prórroga para el Registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de Secundaria. El nuevo plazo vence el próximo 5 de octubre. 

**información en desarrollo...

Beca Rita Cetina GutiérrezEducación
Inicio Nacional Prorroga registro beca rita cetina octubre 2025 dia nueva fecha limite solicitar apoyo