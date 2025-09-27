¿Ya Inició el Pago de Beca Rita Cetina? Reportan Depósito Para Estos Alumnos en Septiembre 2025

Luego de más de dos meses sin depositar, tal parece que la Beca Rita Cetina ya reinició las dispersiones de este año y justo antes de que se lance el calendario de pagos Bienestar de octubre, por eso acá te decimos qué beneficiarias están cobrando un apoyo económico de al menos 5,700 pesos en septiembre 2025.

Por ahora aún está abierto el registro a la Beca Rita Cetina para secundaria en septiembre 2025, por eso en una nota ya te dijimos los requisitos y pasos para asegurar el apoyo en los últimos días de inscripción. De igual forma, te dijimos qué alumnos cobran primero en octubre y el monto que van a depositar a los beneficiarios de secundaria.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Ya empezó el pago Beca Rita Cetina de octubre 2025?

Los depósito de la Beca Rita Cetina de octubre aún no da inicio, puesto que ni siquiera se ha publicado el calendario de pagos, pero en redes sociales varios beneficiarios reportaron que les cayó un depósito de al menos 5,700 pesos en estos últimos días de septiembre 2025.

Y la realidad es que sí, las Becas para el Bienestar comenzaron con las dispersión a varios estudiantes de secundaria, pero no se trata del próximo pago correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2025.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Qué beneficiarios reciben pago de Beca Rita Cetina en septiembre 2025?

Los alumnos de secundaria que están cobrando una buena cantidad de dinero en septiembre son todos los beneficiarios rezagados del programa social que en agosto pasado recibieron su Tarjeta de Bienestar y justo apenas recibieron lo correspondiente al retroactivo de enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

Es importante aclarar que a deferencia de otros programas del Bienestar, la Beca Rita Cetina sí ofrece un pago retroactivo para los beneficiarios que hacen su registro con éxito, pero que por alguna razón tardan en recibir su tarjeta de cobro.

Cabe aclarar que algunas personas pudieran estar recibiendo más de 5,700 pesos, pero se debe a que cuentan con más de un hijo en la familia que estudia en el nivel secundaria. Por cada menor adicional se adicionan 700 pesos extras.

Lo mejor de todo es que las familias que en septiembre cobran el retroactivo de la Beca Rita Cetina, en octubre deben recibir su pago del penúltimo bimestre del año. Para saber el día que les toca depósito, deberán estar pendiente del momento en que salga el calendario de depósitos Bienestar 2025.

