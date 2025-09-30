Resultados Sorteo Préstamos ISSSTE: ¿Dónde Consultar Hoy 30 de Septiembre? Ve Calendario 2025

Avanza el último tercio del año, y si eres derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y decidiste entrar al Sorteo de Prestamos Personales del ISSSTE, este 29 de septiembre debes estar pendiente de la publicación de resultados. En N+ te damos a conocer cómo consultar la Lista de Ganadores en la página del Sistema de Inscripción y Asignación Electrónica de Préstamos Personales (SIAEPP).

Estos Sorteos tienen por objetivo dar facilidades a los trabajadores del ISSSTE para que obtengan préstamos con bajas tasas de interés y otras facilidades de pago. Pero hay que estar atentos a las convocatorias, dado que existen sorteos exclusivos para trabajadores de Educación, Salud, Adultos Mayores y Pensionados.

Video: SAT Puede Reclamar Impuestos sobre Depósitos, Préstamos y Transferencias

Cabe recordar que el último Sorteo de Préstamos Personales 2025 se dio el pasado 18 de septiembre del año en curso, y se trató de una rifa convencional. En ese momento se otorgaron 28,267 préstamos.

En los Sorteos Convencionales participan los préstamos ordinarios, especiales, exclusivos de pensionados y conmemorativos.

¿A qué hora salen los resultados del Sorteo de Préstamos del ISSSTE?

Atento al portal del Sistema de Inscripción y Asignación Electrónica de Préstamos Personales (SIAEPP) porque será a las 21:00 horas de este martes 30 de septiembre 2025, cuando den a conocer los resultados del Sorteo de Préstamos del ISSSTE.

¿Cómo saber si gané en el Sorteo de Préstamos del ISSSTE septiembre 2025? Así consultas resultados

Si bien a los ganadores del sorteo les va a llegar un correo electrónico a la dirección que registraron al momento de inscribirse al sorteo, también pueden verificar los resultados a través de la página web.

Los pasos a seguir para consultar los resultados del Sorteo 24 de Préstamos del ISSSTE de este 30 de septiembre, son los siguientes:

Opción 1

Ingresa al portal del SIAEPP Coloca tu número de folio (a 7 dígitos, incluyendo los ceros a la izquierda). Da clic en "Consultar"

Opción 2

Entra al portal de ASISSSTE Da clic en la opción "Económicas" Selecciona "Consultar Resultados" Coloca tu número de folio en el portal de SIAEPP (7 dígitos, incluyendo los ceros de la izquierda) Da clic en "Consultar"

Calendario 2025 de Sorteos de Préstamos del ISSSTE

Sorteo 25 Convencional será el próximo 13 de Octubre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día.

será el próximo 13 de Octubre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día. Sorteo 26 Exclusivo Sector Salud será el próximo 23 de Octubre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día.

será el próximo 23 de Octubre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día. Sorteo 27 Convencional será el próximo 31 de Octubre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día.

será el próximo 31 de Octubre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día. Sorteo 28 Convencional será el próximo 13 de Noviembre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día.

será el próximo 13 de Noviembre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día. Sorteo 29 Convencional será el próximo 27 de Noviembre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día.

será el próximo 27 de Noviembre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día. Sorteo 30 Convencional será el próximo 5 de Diciembre y los resultados se publican a las 21:00 horas de ese día.

¿Cómo registrarse al Sorteo de Préstamos del ISSSTE 2025?

De acuerdo con el propio Instituto, los interesados en inscribirse al Sorteo de Préstamos deben ingresar al portal de ASISSSTE y Seleccionar la Pestaña "Económicas".

Allí deben dar clic a la opción "Registro al Sorteo Electrónico". Y registrar sus datos. El trámite es personal y gratuito.

El Préstamos Personal del ISSSTE permite a los trabajadores obtener un importe de hasta ocho meses de sueldo.

Historias Recomendadas