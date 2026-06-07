Reportan 4 Muertos por Accidente en Vía de Grutas de Tolantongo, Hidalgo

Al menos cuatro personas murieron, incluida una menor de edad, durante un fuerte accidente en una vía de acceso a las grutas de Tolantongo, en Hidalgo, según reportes preliminares.

Se trató del choque de un autobús de pasajeros y una combi tipo Urvan que, aparentemente, trasladaba a turistas, indicaron medios locales.

Entre los fallecidos están una niña, una mujer y dos hombres, presuntamente provenientes de Guanajuato, quienes viajaban en la combi, pero las autoridades no han emitido mayores detalles.

Asimismo, se reportan al menos siete heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica.

Al sitio acudieron servicios de emergencia, agentes de la policía y personal ministerial para realizar las investigaciones correspondientes.

¿Cómo ocurrió el choque?

El accidente ocurrió la tarde de este sábado 6 de junio, en una curva de la vía San Cristóbal-Tolantongo, que conduce al centro turístico del municipio de Cardonal.

En imágenes difundidas se observa que el camión impactó de frente en un costado de la combi, quedando prácticamente incrustado. Supuestamente, el choque derivó de una invasión de carril por parte de la Urvan.

Los cuerpos quedaron tendidos sobre la vía, frente al camión, cubiertos con bolsas negras. La escena fue acordonada y se registraron afectaciones viales.

Se desconoce la gravedad de quienes resultaron lesionados, así como datos sobre su edad y sexo.

El ayuntamiento de Cardonal, la Procuradoría de Justicia y la Subsecretaría de Protección Civil no se posicionaron de inmediato por el fatal accidente.

ASJ