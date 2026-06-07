Reportan 4 Muertos por Accidente en Vía de Grutas de Tolantongo, Hidalgo

Entre los fallecidos se encuentra una menor de edad, así como tres adultos, según informes preliminares

Grutas de Tolantongo Hidalgo

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Impactante accidente en vía a Tolantongo: autobús y combi chocan, resultando en 4 fallecidos y varios heridos. Descubre qué sucedió en esta curva mortal.

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