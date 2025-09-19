Resultados Lotería Nacional Hoy 19 de Septiembre 2025: Números Ganadores del Sorteo Especial 304

Para este viernes hubo una rifa diferente a la habitual y si tuviste la oportunidad de poner a prueba tu suerte, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 19 de septiembre 2025, para que conozcas al boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de premios y ganadores del Sorteo Especial 304, que rinde honor al Día Internacional de la Mujer Indígena.

Apenas hace unos días se llevó a acabo el Gran Sorteo Especial 303, con motivo del Aniversario de la Independencia de México, por eso en una nota te mostramos los resultados de la Lotería Nacional 15 de septiembre 2025 y el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor de 255 millones de pesos.

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 19 de septiembre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Además de los juegos tradicionales, también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Especial 304 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 55000, que asciende a una cifra de 27 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar 40991 también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 3 millones de pesos. De ahí, la cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son bastante atractivos una rifa poco común.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 19 de septiembre 2025?

Los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 304 de este día:

El número 55000 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos

pesos El número 40991 obtiene premio de 3,000,000.00 pesos

El número 13336 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 13662 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 29918 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 40394 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 06005 obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 17514 obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 12196 obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 47171 obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 31641 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 24640 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 43825 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 36408 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 33207 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 52832 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 01344 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 50914 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 50921 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 38506 obtiene premio de 127,000.00 pesos

¿Cómo ver la lista de premios del sorteo especial de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Especial 304 se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 19 de septiembre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

