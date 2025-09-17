Cambios en Transferencias: ¿Habrá Multa por No Usar MTU? A Partir de Esta Fecha Será Obligatorio

Desde que se dieron a conocer los cambios que habrá en las transferencias bancarias a partir de octubre 2025, muchas personas temen sufrir consecuencias si no utilizan el nuevo mecanismo denominado MTU (Monto Transacciones de Usuario) por eso acá te decimos si habrá multa por no usarlo y en qué fecha será obligatorio en México.

Desde que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer este nuevo mecanismo de seguridad, en una nota ya te dijimos que es MTU en bancos, cuál será el nuevo límite de transferencia electrónica al día en México y qué ocurrirá el 1 de octubre 2025 en cuestión de este tema.

¿Cuáles son los cambios en transferencias bancarias que habrá a partir de octubre 2025?

Con el objetivo de aumentar la seguridad digital y prevenir la cantidad de fraudes, todas los usuarios de banca móvil deben tomar en cuenta los siguientes cambios al momento de hacer una transferencia bancaria en línea o desde la app de algún banco:

A partir del 1 de octubre de 2025, todos los bancos en México deben habilitar en sus aplicaciones y plataformas la opción para que los usuarios configuren su MTU . Esto significa que las personas deben establecer un monto límite de transferencia para todas sus transacciones digitales a terceros.

. Esto significa que las personas deben para todas sus transacciones digitales a terceros. Si un usuario no establece su propio límite, el sistema del banco asignará una cifra mínima por defecto. Este monto predeterminado será de 12 mil 360 pesos .

. El límite de transferencias MTU será el que establezca cada usuario de la banca conforme a sus hábitos financieros.

El usuario podrá modificar su MTU las veces que quiera y al instante, de acuerdo con sus necesidades financieras.

¿Habrá multa por no establecer un límite de transferencias MTU en México?

Pese a que el decreto con los cambios en las transferencias bancarias está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no se estableció ninguna multa o sanción por no establecer un monto límite de transferencia bancaria.

Aunque no hay riesgo por no usar el MTU, se recomienda utilizar dicho mecanismo de seguridad, pues funciona como una herramienta que ayuda a detectar y prevenir movimientos que se salgan del patrón de uso habitual de cada usuario en México.

¿Cuándo será obligatorio el MTU en México?

En el decreto del DOF y en la Circular Única de la CNBV, publicada en 2024, se establece que el uso de MTU será obligatorio para todos los clientes de banca digital a partir del 1 de enero 2026. De esa fecha en adelante, todos los usuarios deben tener un límite de transferencia bancaria establecida.

