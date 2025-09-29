¿A Qué Hora Es el Sorteo Magno de Lotería Nacional el 30 de Septiembre 2025? Premios Millonarios

La Lotería Nacional realizará el Sorteo Magno 389 este martes 30 de septiembre 2025, para conmemorar la Consumación de la Independencia de México, y para que no te pierdas este evento, acá te decimos a qué hora se jugará y cuáles son los premios millonarios que repartirán.

Recientemente, la Lotenal celebró el Gran Sorteo Especial por las Fiestas Patrias que tuvo un premio mayor de 255 millones de pesos y en notas previas te llevamos los resultados y los lugares donde salieron los ganadores.

¿Qué premios sorteará la Lotería Nacional el 30 de septiembre 2025?

El premio mayor del Sorteo Magno del 30 de septiembre es de 104 millones de pesos divididos en cuatro series, es decir que cada serie conformada por 20 cachitos ganará 26 millones de pesos. Estos son los premios que se repartirán:

1 Premio de 26 millones por serie

1 Premio de 3 millones por serie

3 Premios de 1.430.600 cada uno por serie

4 Premios de 500 mil cada uno por serie

4 Premios de 225 mil cada uno por serie

Además de estos, hay más premios directos, por aproximación, por terminación y reintegros, con una suma total de premios de más de 82 millones de pesos, haciendo un total de 331 millones de pesos.

"La Consumación de la Independencia de 1821 puso fin al dominio colonial y dio inicio a una nación soberana bajo los ideales de Independencia, Unión y Religión. La Lotería Nacional, a través de su Sorteo Magno, rinde homenaje a la historia y mantiene vivos los valores que fortalecen la identidad de México", indica la Lotería Nacional.

¿Cuánto cuesta un cachito del Sorteo Magno?

El costo de un boleto, mejor conocido como 'cachito', del Sorteo Magno del 30 de septiembre es de 120 pesos, mientras que el precio de una serie, es decir 20 cachitos, es de 2,400 pesos. De esta manera, las cuatro series, con 80 cachitos, cuestan 9,600 pesos.

¿A qué hora es el Sorteo Magno de Lotería Nacional 30 de septiembre?

La rifa de este martes 30 de septiembre 2025 iniciará a las 8:00 pm, horario del centro de México, y se realizará en el “Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional” en la Ciudad de México.

La transmisión del Sorteo Magno de la Lotería Nacional la podrás seguir en vivo en el canal oficial de YouTube, en este enlace: https://www.youtube.com/user/VideotecaLotenal, y en N+ también te llevaremos los resultados al momento.

