¿Me Toca Aguinaldo si Soy Freelancer o Trabajo por Honorarios? Esto dice la Ley en México

En México recibir aguinaldo es un derecho de los trabajadores que está establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que N+ explica ¿qué pasa con los Freelancers, también reciben aguinaldo?

El artículo 87 detalla que los trabajadores tienen derecho a recibir un pago equivalente a 15 días de su salario, como mínimo, antes del 20 de diciembre. Y aquellos que no hayan completado el año de servicio, podrán recibir la parte proporcional que les corresponde por el tiempo laborado.

Al tratarse de la economía de las familias, el aguinaldo genera múltiples dudas, por lo que N+ resuelve ¿Pago de Pensión IMSS-ISSSTE Llegará con Aguinaldo? Fecha del Depósito de Noviembre 2025, además de adelantar ¿Cuánto Me Toca de Aguinaldo 2025? Así lo Puedes Calcular si Trabajaste Meses o Todo el Año.

Video: Qué Puedes Hacer Si No te Pagaron tu Aguinaldo

Si bien en un principio se trataba de una "gratificación" que los empleadores entregaban a sus trabajadores, en 1970 se consignó al aguinaldo en la Ley Federal del Trabajo.

¿Me toca aguinaldo si soy freelance o trabajo por honorarios?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son conscientes de las dudas que existen en torno al aguinaldo, por lo que explicaron que el caso particular de los freelancers sólo aplica en el para aquellos que tienen una relación laboral de subordinación comprobable con el empleador.

Mismo caso aplica para las personas que trabajan por honorarios, sin embargo, en caso de dudas específicas sobre el tema, los trabajadores se pueden acercar a la Profedet, que les orientará de forma directa y gratuita.

Al respecto, se indicó que aquellos que están contratados como trabajadores eventuales sí tienen derecho a recibir el pago del aguinaldo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuánto debo recibir de aguinaldo en 2025?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores deben recibir como mínimo el equivalente a 15 días de salario base diario o la cantidad ordinaria que éste percibe por día laborado.

¿Ya sabes qué pasa con tu aguinaldo trabajas por honorarios o eres freelancer?, te decimos. Foto: Cuartoscuro.

Y la forma más sencilla de calcular cuánto recibirá una persona consiste en multiplicar el salario base o cuota diaria por 15, y así se obtendrá el total que deberá recibir el trabajador.

Cuando el salario es variable debido al trabajo que se realiza, el cálculo se basa en el ingreso promedio diario de los últimos 30 días trabajados, considerando cualquier concepto recibido por el trabajador.

