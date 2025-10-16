¿Qué Adultos Mayores de la Pensión Bienestar Cobran Aguinaldo 2025 y Cuándo les Cae su Pago?

Se vienen fechas de muchos pagos por el fin de año y para todas las personas que tienen dudas, acá te decimos qué adultos mayores que forman parte de la Pensión Bienestar cobran aguinaldo en 2025 y cuándo les depositan dicha remuneración, pues son cientos de personas de 60 años y más quienes lo van a recibir entre los meses de noviembre y diciembre.

En el mes septiembre se realizó la dispersión del penúltimo pago de la pensión adultos mayores Bienestar, por eso en una nota ya te dijimos cuándo cobran los beneficiarios por última vez en el año. De igual forma, te contamos cuándo depositan la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años en 2025, tras el registro que se realizó a nivel nacional en agosto pasado.

Video: Alertan por Fraudes Bancarios a Adultos Mayores en Veracruz

¿Qué adultos mayores de la Pensión Bienestar cobran aguinaldo 2025?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar que van a recibir su pago de aguinaldo por ley en este año son todos los adultos mayores de 60 y más que cuenten con su Tarjeta de INAPAM en México y además estén inscritas al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores.

Es importante recordar que la vinculación productiva de INAPAM tiene como objetivo promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante. Por esa razón, las personas que formen parte de este subprograma, tiene derecho a recibir su pago de aguinaldo por ley.

Video: Vigencia Tarjetas INAPAM Para Adultos Mayores en Matamoros

¿Cuándo depositan la pensión adultos mayores y el aguinaldo a personas de Bienestar 60 y más?

El último pago de la Pensión Bienestar será depositado durante el mes de noviembre. A partir del lunes 3 de noviembre en adelante los beneficiarios del apoyo 65 y más, la Pensión Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras van recibir su dinero correspondiente l bimestre de noviembre-diciembre 2025.

Los adultos mayores que cuenten con su tarjeta INAPAM y además estén inscritos a la Pensión Bienestar van a cobrar su aguinaldo entre los meses de noviembre y diciembre, siendo el 20 de diciembre 2025 la fecha límite en que les debe caer su remuneración, la cual deberá ser de al menos 15 días de sueldo por ley.

