Próximo Registro Pensión Mujeres 30 a 64 Años: Lista de Requisitos para Apoyo de 3,200 Pesos
Daniel Zainos N+
Se acerca el registro de la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años, por ello, debes de tener listos los requisitos y documentación necesaria; aquí te decimos lo que necesitas
Está confirmado el próximo registro de la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años, que otorga un apoyo de $3,200 pesos. Si tú quieres aprovechar este programa, en N+ te decimos cuáles son los requisitos que se solicitan para poder recibirlo y la documentación que debes tener a la mano.
De acuerdo con la información proporcionada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, será durante octubre que se abra la inscripción a este programa social que expande el grupo poblacional que puede solicitar el apoyo. Y aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta de este proceso, te hemos informado en notas previas cuándo fue la última vez que se habilitaron las solicitudes.
¿Quiénes pueden solicitar la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años?
La Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años es conocida formalmente como Pensión para Personas con Discapacidad, la cual marca como edad límite los 64 años, pues al cumplir 65 todas las personas puedes solicitar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.
Este apoyo es de un pago bimestral de 3,200 pesos, de forma directa y sin intermediarios, a través de depósitos a la tarjeta del Banco del Bienestar que se da a los derechohabientes.
La pensión de 30 a 64 años se entrega a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad en 24 estados del país, ya que sus gobiernos han firmado convenios de universalidad con el Gobierno de México.
Estas entidades son:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en octubre 2025?
- En el caso de las entidades federativas que han firmado el convenio para la universalización de la pensión, tener menos de 65 de edad.
- En los estados sin el convenio, las y los habitantes de 30 a 64 años pueden recibir la pensión si viven en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.
- Acta de nacimiento en original y copia.
- Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).
- Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.
- Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).
- Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
- En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.
