Nuevo Benefcio INAPAM: ¿A Partir de Cuándo Aplica Descuento en Tarifa de Transporte Público?

El gobierno del Estado de México dio a conocer una modificación en su tarifa de transporte público. Entre los ajustes dio a conocer municipios con el costo de pasaje diferenciado, pero también un nuevo beneficio INAPAM, para las personas que cuentan con su tarjeta actualizada. En N+ te decimos a partir de cuándo aplica descuento en la tarifa de transporte público y cómo obtenerlo.

¿A Partir de Cuándo Aplica Descuento en Tarifa de Transporte Público con INAPAM?

De acuerdo con la Gaceta del Gobierno, el incremento de las tarifas no aplicará a las personas adultas mayores, manteniéndose en $12.00 pesos, siempre y cuando se presente su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM 2025?

Para tramitar la credencial INAPAM, debes tener 60 años o más y acudir a un Módulo de Bienestar con los siguientes documentos: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, una fotografía infantil reciente y un número de teléfono de contacto.

Puedes encontrar el módulo más cercano en el siguiente enlace: gob.mx/bienestar.

Los pasos que debes seguir para realizar el registro y obtener la tarjeta INAPAM debes seguir estos pasos:

Ubica el módulo

Reúne la documentación: Asegúrate de tener todos los documentos en original y copia.

Asiste al módulo

Una vez que ingresen los datos, la credencial se imprimirá y te la entregarán el mismo día.

