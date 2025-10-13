Buen Fin 2025 se Adelanta: Comenzará Antes que Últimas 3 Ediciones y Será Diferente; ¿Cuándo Es?

Este 2025 los mexicanos tendrán un Buen Fin adelantado, pues a diferencia de las tres ediciones anteriores (2022, 2023 y 2024), este año la campaña de ofertas comenzará unos días antes de lo acostumbrado.

Con más de mil 300 negocios registrados tan solo en el primer día de la puesta en marcha de la plataforma del Buen Fin, la edición número XV del evento comercial más importante del país busca promover este año la marca "Hecho en México".

¿Qué hará diferente a El Buen Fin 2025?

En esta edición participan los 32 estados de la República, coordinados con sus Secretarías de Desarrollo Económico (Sedecos) y con las 38 oficinas de la Profeco en todo el país, informó la Secretaría de Economía.

Además, se integrarán las 119 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, que representan a más de 543 mil negocios familiares y micro, pequeñas y medianas empresas, principales motores de la economía local.

A diferencia de otros años, la edición 2025 de El Buen Fin buscará reforzar la identidad mexicana a través de la marca “Hecho en México”, relanzada recientemente como respuesta a la política comercial proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump.

¿Cuándo inicia El Buen Fin 2025?

Para esta edición se extenderá un día más el programa El Buen Fin, teniendo lugar del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025, informó el gobierno federal.

En 2024, El Buen Fin se celebró del 15 al 18 de noviembre;

en 2023, del 17 al 20 de noviembre; y

en 2022, del 18 al 21 de noviembre.

Si bien este año el evento coincidirá con el segundo fin de semana de noviembre, este arrancará un día antes, es decir, el jueves, y no el viernes como las ediciones pasadas.

Por lo anterior, además de adelantar el inicio de El Buen Fin, la edición XV del evento será la más larga de los últimos años.

"Esta edición representa un momento clave para el fortalecimiento del consumo interno, el comercio formal y la promoción de bienes y servicios nacionales que promuevan la identidad nacional y la prosperidad compartida", señaló en un comunicado la Secretaría de Economía.

