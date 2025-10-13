¿Quién era el Abogado Asesinado Hoy a Balazos Afuera de Ciudad Judicial en CDMX?

Antes de las 17:00 horas se reportó el ataque a un abogado que se encontraba sobre avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores, en las inmediaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima, que fue atacada por un joven de 18 años, fue trasladado a un hospital para su atención. Sin embargo, esta noche, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que la persona herida falleció.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a un hombre identificado como Héctor “N”, probable responsable de un homicidio ocurrido la tarde de este lunes 13 de octubre afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Noticia relacionada: Balacera en Ciudad Judicial de la CDMX Deja Un Herido; Detienen a Presunto Agresor de 17 Años

¿Quién era el abogado asesinado a balazos en las inmediaciones de Ciudad Judicial?

De acuerdo con investigaciones de N+, se trata de David Cohen Sacal, es licenciado en Derecho con posgrado en derecho procesal civil.

VIDEO: Balacera en Ciudad Judicial Hoy: ¿Cómo Fue el Ataque Armado contra Abogado en la Doctores?

Sus áreas de especialidad son, según su currículum:

Litigio en el Área Civil y Mercantil

Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad

Litigio en Materia Administrativa

Concursos Mercantiles

Asesoría Corporativa (Sociedades Mercantiles y Contratos)

Asesoría Condominal

Ha representado a clientes de alto perfil.

El abogado David Cohen Sacal llevó casos como el proceso del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez.

llevó casos como el proceso del También representó al fundador y exdirector general de Pinfra, una de las principales operadoras de concesiones carreteras en México, David Peñaloza Sandoval, y a su hijo.

¿Cómo ocurrió el ataque al abogado hoy?

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona de Ciudad Judicial se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido, detenido y trasladado a un hospital.

Historias recomendadas: