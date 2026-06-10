Fiscalía de Michoacán Investiga Emboscada a Guardia Civil en Nahuatzen Que Dejó 5 Muertos

Elementos de la Guardia Civil fueron emboscados mientras realizaban recorridos en la región

Ataque Armado en Nahuatzen, Michoacán, Deja Al Menos 5 Muertos y Varios LesionadosDaños tras ataque Armado en Nahuatzen, Michoacán. Foto: X @SSeguridad_Mich

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Hombres armados atacaron a balazos a elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen, en la zona de la Mojonera, en el estado de Michoacán

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