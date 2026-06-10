Fiscalía de Michoacán Investiga Emboscada a Guardia Civil en Nahuatzen Que Dejó 5 Muertos

Un grupo de hombres armados atacaron a balazos a elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen, Michoacán, este miércoles 10 de junio de 2026; al respecto la Secretaría de Seguridad local confirmó al momento al menos cinco muertos y cinco lesionados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ataque Armado Contra la Guardia Civil en Nahuatzen, Michoacán Deja Cinco Muertos

Aseguran camionetas, armamento y municiones

Autoridades de Michoacán precisaron que derivado de los operativos tras la agresión registrada en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, personal de la Guardia Civil, en coordinación con la Sedena, se aseguraron dos camionetas, armamento y municiones.

Se aclaró que los operativos continúan en la región con el objetivo de localizar y detener a los responsables de estos hechos en coordinación entre autoridades estatales y federales.

Los uniformados emboscados realizaban recorridos en la región por lo que corporaciones estatales y federales acudieron a la zona para apoyar a sus compañeros.

De forma preliminar se informó que el ataque sucedió a las 15:00 horas aproximadamente, por lo que los uniformados pidieron apoyo cerca de la población de La Mojonera.

SSP de Michoacán lamenta emboscada en La Mojonera

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de sus redes sociales, lamentó la emboscada a elementos de la Guardia Civil en La Mojonera, municipio de Nahuatzen.

"Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada".

De forma preliminar se reportaron varios uniformados abatidos tras un ateque armado contra un convoy que patrullaba en la zona.

"Se reporta el fallecimiento de 5 elementos y 5 más resultaron lesionados".

Se precisó que en coordinación con autoridades estatales y federales se mantiene un operativo en la región para dar con los responsables.

La dependencia expresó solidaridad, apoyo y acompañamiento "a las familias de los elementos así como a toda la corporación".

FGE investiga agresión contra elementos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició actos de investigación con relación a la agresión registrada este día contra elementos de la Guardia Civil en la localidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen.

De manera paralela, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones operativas en la región, con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y personal de esta institución, a fin de fortalecer las labores de seguridad y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Los elementos que cayeron en el cumplimento de su deber fueron:

Porfirio Rodríguez Briseño

Brandon Josué Zamora Torres

Francisco Javier Otero Damas

Jonatán Mondragón Servín

Mateo Valdez Abarca

HVI