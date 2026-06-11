Artemis III: ¿Por Qué la NASA Lanzará 3 Cohetes Distintos para la Misma Misión?

La NASA presentó este martes a la tripulación que viajará a bordo de la misión Artemis III. Además, dio a conocer que esta misión requerirá tres cohetes que se lanzarán de forma independiente.

La misión Artemis III despegará en la segunda mitad de 2027 y contará con la colaboración de SpaceX y Blue Origin.

Ante las críticas, Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha defendido la exclusión de mujeres en la tripulación de Artemis III.

¿Por qué Artemis III usará tres cohetes?

En la segunda mitad del 2027, la NASA dará el siguiente paso en su ambicioso plan para volver a pisar la Luna. La misión Artemis III probará la tecnología que se usará en la misión Artemis IV, que habrá de alunizar en el polo sur del satélite.

No obstante, uno de los detalles más llamativos de Artemis III es que empleará no uno sino tres cohetes distintos, que serán lanzados de forma independiente. Durante el anuncio de la tripulación, Jeremy Parsons, director del programa Artemis de la NASA, declaró:

“Artemis III es una campaña de lanzamientos múltiples increíblemente emocionante, compleja y altamente coordinada. Se llevará a cabo en un corto período de tiempo con tres de los cohetes más potentes del mundo”.

Según explicó el funcionario, además del cohete SLS de la NASA, que será encargado de poner en órbita a la tripulación, la misión también contará con un lanzamiento de Blue Origin y otro más de SpaceX.

Al respecto, la NASA detalló en un comunicado que los tres cohetes serán lanzados “en rápida sucesión”. Antes del despegue del SLS, se lanzará el módulo de aterrizaje de Blue Origin:

“Artemis III contempla el lanzamiento en rápida sucesión de los cohetes más potentes del mundo. El módulo de aterrizaje de exploración de Blue Origin, que puede permanecer en órbita durante varias semanas, se lanzará primero y esperará a la tripulación”.

Una vez que esté en órbita este módulo, la NASA enviará al SLS, con la nave Orión. Ambas naves habrán de acoplarse en órbita y hacer pruebas durante un par de días:

“La NASA usará el cohete SLS para enviar a los astronautas a bordo de Orión a orbitar la Tierra, antes de un encuentro en el espacio con la unidad de prueba del módulo de aterrizaje de la empresa, con la cual Orion permanecerá acoplada durante unos dos días para llevar a cabo pruebas y demostraciones tecnológicas, incluido el ingreso al módulo de aterrizaje”.

En un tercer punto de la misión, la nave Orión se acoplará con la nave Starship, de SpaceX.

“El módulo de exploración Starship de SpaceX se lanzará y se encontrará con Orión para pasar aproximadamente un día acoplados para verificaciones y pruebas”.

La NASA también dio a conocer que Artemis III no habrá de sobrevolar la Luna. Por el contrario, después de las maniobras con SpaceX y Blue Origin, los astronautas volverán a la Tierra:

“Orión y su tripulación se desacoplarán y regresarán a casa, amerizando de manera segura en el océano Pacífico, donde un equipo de la Marina de Estados Unidos y la NASA recuperará a los astronautas”.

Critican ausencia de mujeres en Artemis III

La elección de cuatro hombres no ha sido vista con buenos ojos por parte del público que celebró hace apenas un par de meses el viaje Christina Koch alrededor de la Luna. Por ejemplo, la influencer de temas espaciales Astro Alexandra escribió en X: “Ni una sola mujer a bordo de Artemis III es una decisión absurda”.

Algunas críticas llegaron de las esquinas menos esperadas del Internet y del espacio. Giorgio Tsoukalos, célebre personaje y productor del programa Alienígenas Ancestrales, escribió en la misma red social: ”¿Ni una mujer en Artemis III? Entiendo. ¿Estamos en 1954?”

El astronauta Randy Bresnik declaró en la conferencia de prensa que la exclusión de mujeres en la misión Artemis III “no fue intencional”. El comandante de la misión mencionó que se eligió a los tripulantes por sus habilidades y puso de ejemplo contrario a la misión SpaceX Crew-10 a la Estación Espacial Internacional, que tuvo a una mujer piloto y una comandante de misión: Nichole Ayers y Anne McClain.

Por su parte, Jared Isaacman, administrador de la NASA, aseguró que se “asignó la tripulación que da a la misión las mayores posibilidades de cumplir sus objetivos”. No obstante, el gobierno de Donald Trump ha hecho explícito que busca desmantelar las políticas de diversidad, equidad e inclusión desarrolladas en pasadas administraciones.

Además de retirar programas dirigidos a promover la inclusiones de mujeres y minorías raciales, varios departamentos del gobierno estadounidense, como el Departamento de Guerra, han sido criticadas por excluir a las mujeres en puestos de decisión y por impedir sus ascensos. Cabe señalar que en enero del 2026, el Pentágono anunció que se evaluaría la “efectividad” de las mujeres en combate y su futura participación. En 2024, su titular, Pete Hegseth, declaró a Fox News:

“No deberíamos tener mujeres en posiciones de combate. No nos ha hecho más efectivos. No nos ha hecho más letales. Ha hecho más complicado pelear”.