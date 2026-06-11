Artemis III: ¿Por Qué la NASA Lanzará 3 Cohetes Distintos para la Misma Misión?

La NASA dio a conocer a la tripulación de la misión Artemis III y anunció que la misión empleará tres cohetes distintos lanzados de forma independiente

Parte del cohete SLS para Artemis IIIArtemis III tendrá tres cohetes independientes, ¿por qué?

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¿Por qué la NASA usará 3 cohetes en Artemis III? Descubre cómo SpaceX y Blue Origin se suman a esta misión histórica que no alunizará pero promete revolucionar la exploración lunar.

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