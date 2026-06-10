América Da la Bienvenida a Guillermo Almada, su Nuevo Técnico para el Torneo Apertura 2026

Luego de que se hiciera oficial la llegada de Guillermo Almada al América, para sustituir a André Jardine, el entrenador fue presentado este miércoles 10 de junio ante la plantilla azulcrema.

"Bienvenido al Club América. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos", fue el mensaje en redes sociales con el que el equipo recibió a Almada.

El capitán del equipo, Henry Martín, y el guardameta Ángel Malagón fueron los encargados de dar la bienvenida al estratega uruguayo: "Bienvenido al Club América. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos", fue el mensaje.

La presentación fue al interior del gimnasio ubicado en el campamento de las Águilas. Ahí Almada fue recibido con aplausos. Luego señaló: "Vengo con una alegría bárbara, es un reto para mí muy importante".

¿Quién es Guillermo Almada, nuevo entrenador del Club América?

Guillermo Almada llegó para sustituir al brasileño André Jardine, quien la semana pasada anunció su salida del club luego de convertirse en el entrenador más exitoso en la historia del América, con el que ganó tres títulos de Liga de manera consecutiva.

Hay que recordar que Almada conoce muy bien el futbol mexicano, ya que anteriormente dirigió a Santos Laguna y Pachuca. Con los Tuzos estuvo del 2022 al 2025, tiempo en el que ganó un título de la Liga MX y otro de la Concachampions.

Nacido en Montevideo tiene 56 años, Almada viene de fracasar en la LaLiga española de futbol. Apenas en mayo pasado fue cesado del equipo Real Oviedo, al que no logró salvar del descenso.

Con información de N+