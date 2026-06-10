América Da la Bienvenida a Guillermo Almada, su Nuevo Técnico para el Torneo Apertura 2026

De manera oficial, la directiva americanista presentó al entrenador Almada con los jugadores del equipo. Así fue la bienvenida

Guillermo Almada viene de dirigir al Real Oviedo en la Liga española de futbol.Guillermo Almada viene de dirigir al Real Oviedo en la Liga española de futbol. Foto X @ClubAmerica

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El América da la bienvenida a Guillermo Almada como su nuevo entrenador. ¿Podrá repetir sus éxitos pasados en la Liga MX y Concachampions?

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