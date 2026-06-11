Fenómeno de 'El Niño' Ya Comenzó y Científicos Temen Sea el Más Intenso del Siglo

El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer consigo un periodo "prolongado" de temperaturas por encima del promedio, informó este jueves 11 de junio de 2026 la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

La NOAA, con sede en Miami, emitió un aviso por la formación de El Niño al predecir que se intensificará de un nivel de moderado a fuerte en el otoño y un 63% de probabilidad de que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados centígrados sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico; los científicos temen que sea el más intenso del siglo.

Just in: El Nino forms and expected to strengthen, say NOAA forecasters



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Así es la formación de El Niño

La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0.5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".

El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento.

Ciclones inusuales

Los vientos de El Niño también suponen una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico, aunque una menor probabilidad de huracanes en el Atlántico.

De hecho, la NOAA pronosticó en mayo 14 ciclones con nombre, incluyendo seis huracanes, para la actual temporada del Atlántico, por debajo del promedio histórico, mientras que en el Pacífico la actividad ciclónica será superior a la media, con entre 15 y 22 tormentas con nombre.

El organismo también avisó ahora de mayor riesgo de inundaciones por oleaje, en particular en la costa oeste de Estados Unidos, además de cambios en la migración de los peces y la formación de algas dañinas.

La llegada de El Niño ocurre mientras Estados Unidos afronta esta semana la llegada temprana de la primera ola de calor del verano, con temperaturas por encima del promedio en la mayoría de los estados y que superarían los 37 grados centígrados (100 Fahrenheit), según previó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

HVI