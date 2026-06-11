Fenómeno de 'El Niño' Ya Comenzó y Científicos Temen Sea el Más Intenso del Siglo

Los vientos de El Niño suponen una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico

Fenómeno de 'El Niño' Ya Comenzó: Científicos Temen Sea el Más Intenso del SigloImagen satelital del NOAA que muestra la diferencia entre las temperaturas promedio de la superficie del mar. Foto: EFE

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El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento

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