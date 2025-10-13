Inicio Ciudad de México Encapuchados Intentan Tomar Instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM

Encapuchados Intentan Tomar Instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM

La Facultad de Medicina de la UNAM informó que un grupo de encapuchados trata de tomar las instalaciones educativas; esto sabemos del caso

Un grupo de encapuchados intenta tomar la Facultad de Medicina de la UNAM. Foto: Google Maps

La Facultad de Medicina de la UNAM informó que un grupo de personas encapuchadas está tratando de tomar las instalaciones con violencia y sin intención de entablar diálogo; esto sabemos. 

Según los primeros reportes, se trata de alrededor de 30 personas encapuchadas, quienes tratan de irrumpir en las aulas y realizar destrozos. "La mayoría son ajenas a la misma", dijeron autoridades.

Asimismo, señaló que la decisión de tener clases en línea se acordó en mesa de diálogo con el estudiantado y fue aprobada por el Consejo Técnico, por lo que cualquier propuesta de modificación deberá realizarse de manera colegiada.

Y sin recurrir a la violencia, ni a la destrucción del patrimonio universitario 

La Facultad de Medicina aseguró que reprueba la violencia e insiste en el diálogo como el mecanismo universitario para la solución de conflictos. 

En breve más información 

