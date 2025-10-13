Encapuchados Intentan Tomar Instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM

La Facultad de Medicina de la UNAM informó que un grupo de personas encapuchadas está tratando de tomar las instalaciones con violencia y sin intención de entablar diálogo; esto sabemos.

Según los primeros reportes, se trata de alrededor de 30 personas encapuchadas, quienes tratan de irrumpir en las aulas y realizar destrozos. "La mayoría son ajenas a la misma", dijeron autoridades.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la UAM Cuajimalpa Hoy? Desalojan a Alumnos por Supuesta Amenaza de Bomba

Asimismo, señaló que la decisión de tener clases en línea se acordó en mesa de diálogo con el estudiantado y fue aprobada por el Consejo Técnico, por lo que cualquier propuesta de modificación deberá realizarse de manera colegiada.

Y sin recurrir a la violencia, ni a la destrucción del patrimonio universitario

La Facultad de Medicina aseguró que reprueba la violencia e insiste en el diálogo como el mecanismo universitario para la solución de conflictos.

En breve más información

Historias recomendadas:

Madres Buscadoras Viajan a Veracruz para Ayudar a Localizar Desaparecidos por Inundaciones

EPP