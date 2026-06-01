Suspenden Clases en Yucatán el 1 y 2 de Junio 2026 por Fuertes Lluvias: Esto Informa SEGEY
Derivado de las fuertes lluvias que se presentan en la región, autoridades educativas han decidido suspender actividad como medida de seguridad
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Fuertes lluvias en Yucatán obligan a suspender clases el 1 y 2 de junio. La seguridad de estudiantes es prioridad. Consulta canales oficiales para más detalles.
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PorRedacción N+
Este lunes 1 de junio, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán informó, que derivado de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la región, se han suspendido clases en el estado, te compartimos los días en los que no habrá actividades.
Las fuertes lluvias han dejado afectaciones en distintos puntos de la ciudad de Mérida y en otros municipios del estado, por lo que en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (PROCIVY), se determinó la suspensión para los siguientes días.
Suspensión de clases del turno vespertino para este lunes 1 de junio 2026.
Suspensión de clases en su totalidad, para turno matutino y vespertino, para el martes 2 de junio 2026.
Esta medida aplica para las escuelas de todos los niveles del estado de Yucatán, tanto públicas como privadas, con el fin de salvaguardar la integridad y el bienestar de los estudiantes, del personal docente, administrativo, ante las condiciones climatológicas que prevalecen en la región.
Se exhorta a mantenerse atentos a las indicaciones a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación, para el resto de la semana para conocer si la suspensión se alargará.
¿Seguirá lloviendo en Yucatán en junio 2026?
Este 1 de junio, inició un temporal lluvioso en el sur y sureste de México y la península de Yucatán, por lo que se pronostican para este lunes, lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) al oeste de Yucatán y el sur de Quintana Roo. CONAGUA indica, que las lluvias pronosticadas pueden llegar acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.