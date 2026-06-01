Suspenden Clases en Yucatán el 1 y 2 de Junio 2026 por Fuertes Lluvias: Esto Informa SEGEY

Derivado de las fuertes lluvias que se presentan en la región, autoridades educativas han decidido suspender actividad como medida de seguridad

Yucatán sin clasesFoto: N+

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Fuertes lluvias en Yucatán obligan a suspender clases el 1 y 2 de junio. La seguridad de estudiantes es prioridad. Consulta canales oficiales para más detalles.

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