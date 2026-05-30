Recientemente, se ha dejado ver cómo las intensas lluvias registradas en Yucatán durante las últimas horas han dejado a su paso inundaciones en varios puntos del estado. Por ejemplo, en Mérida, varias zonas como el centro histórico, la parte sur y el poniente quedaron inundadas de manera considerable.

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Debido a dichas precipitaciones, se informó que varios autos y motocicletas quedaron atrapados dentro del agua, lo que generó afectaciones en el tránsito vehicular de la zona. Incluso se reportó que hubo viviendas de la zona sur de la capital yucateca que quedaron bajo el agua.

Tras presentarse dicha situación, las familias pidieron apoyo a las autoridades municipales. Así mismo, se dio a conocer que las plazas comerciales también se vieron afectadas y los estacionamientos quedaron totalmente inundados.

Pescadores de la costa yucateca utilizan lanchas para transitar en la vía pública tras inundaciones

Mientras tanto, se informó que en Yucatán, la tormenta que se registró este viernes 29 de mayo dejó aproximadamente unos 49.8 milímetros de agua en Mérida, mientras que en la zona de la costa el acumulado fue mucho mayor, reportándose hasta 88.6 milímetros.

Por su parte, en Chelem, Yucalpetén y Puerto de Progreso también se registraron distintas inundaciones en varias calles de las zonas anteriormente mencionadas; incluso varios pescadores de la costa yucateca tuvieron que utilizar una lancha para, de esta manera, poder transitar en la vía pública.

Hasta este momento, no hay reporte de personas que tuvieran que ser atendidas debido a que se viera comprometida su integridad; solamente se han dado a conocer afectaciones materiales. Sin embargo, serán las autoridades quienes den a conocer el saldo total de afectaciones y si hubo o no personas lesionadas, heridas u hospitalizadas.