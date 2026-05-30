Lluvias en Yucatán Deja Inundaciones y Afectaciones en Chelem, Yucalpetén y Puerto de Progreso

Las precipitaciones registradas en distintas zonas de Yucatán han dejado inundaciones que provocaron múltiples afectaciones en vehículos y viviendas.

Lluvias en Yucatán Deja Inundaciones y Afectaciones en Chelem, Yucalpetén y Puerto de ProgresoFoto: Yucatán Hermoso

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Lluvias intensas en Yucatán dejan calles anegadas y vehículos inmovilizados. Descubre cómo las familias y pescadores enfrentan las inundaciones en Mérida y la costa.

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