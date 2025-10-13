¿Cómo Va Pago Mujeres con Bienestar Octubre 2025? Letras con Depósito en Buscador de Estatus

Luego de la espera, se ha confirmado la distribución del pago de Mujeres con Bienestar de octubre 2025. Beneficiarias ya han recibido el apoyo de $2,500 pesos, pero continúa la dispersión. ¿Quiénes siguen? ¿Cómo serán el resto de los depósitos? En N+ te decimos cómo avanza el proceso y las letras con depósito en el buscador de estatus.

En notas previas te dimos a conocer quiénes son las beneficiarias que reciben el depósito final de este programa en octubre, pero también aquellas que ya no cobrarán, pues les fue cancelado el apoyo.

Video: ¿Cómo Registrarte al Programa Mujeres con Bienestar 2023 en Edomex?

¿Cómo va pago de Mujeres con Bienestar de octubre 2025?

Este lunes 13 de octubre 2025, Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar del Estado de México, dio a conocer que a partir de hoy se realizará la quinta dispersión del programa Mujeres con Bienestar.

El funcionario confirmó que el depósito de $2,500 pesos, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, se continuará realizando los días martes 14 y 15 de octubre 2025.

Nota relacionada: Mujeres con Bienestar Edomex 2025: Reducen Edad Para Registro en Octubre

¿Cómo será el pago de Mujeres con Bienestar en Edomex?

Desde este lunes, las beneficiarias reportaron a través de redes sociales que recibieron el pago de Mujeres con Bienestar de octubre 2025. De acuerdo con información oficial, hoy tocó la dispersión para las personas del grupo 1. Seguirán el orden de depósitos hasta el grupo 5.

Aquí te compartimos el orden de las letras que verán su actualización en el buscador de estatus:

Grupo 1: letra A a la D

Grupo 2: letra E a la H

Grupo 3: letra I a la M

Grupo 4: letra N a la R

Grupo 5: letra S a la Z

El apoyo económico de $2,500 pesos bimestrales, señala la página oficial del programa, dependerá del grupo al que perteneces. Puedes identifica tu grupo de acuerdo con la primera letra de tu CURP.

Historias recomendadas:

DMZ