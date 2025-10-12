Cambian Registro para Apoyo a Madres Solteras 2025: Nueva Fecha, Documentos que Piden en Octubre

A tan solo unas semanas de haberse abierto el registro a la Pensión de Madres Trabajadoras, ahora muchas personas esperan con ansias a que inicien las inscripciones del apoyo Bienestar para madres solteras, que inicialmente iban a dar inicio este lunes 13 de octubre 2025, pero debido a los cambios anunciados hace unas horas, acá te damos la nueva fecha para solicitar la ayuda y los documentos que piden.

Desde que se anunció el registro para el apoyo a madres solteras 2025, en una nota te dimos a conocer los requisitos que piden para aplicar y la fecha en que dan resultados a todas las mujeres que se inscribieron durante la etapa anterior, en septiembre del presente año.

¿Cuál es la nueva fecha de registro al apoyo Bienestar para madres solteras 2025?

A través de redes sociales se anunció que el apoyo al que tienen prioridad de entrada las madres solteras sufrió un cambio de fecha de registro. Ahora, las inscripciones van a dar inicio el próximo lunes 20 de octubre.

El programa al que se pueden inscribir las madres solteras es el apoyo CONAVI de Vivienda para el Bienestar 2025, que a finales de octubre inicia con la tercera etapa de registro en varias partes de México.

¿Qué documentos piden al registro para el apoyo a madres solteras 2025?

Mientras se confirman las fechas completas del registro, las mujeres que sean madres solteras y deseen solicitar algunas de las Casas CONAVI que se entregan a precio accesible, deben tener a la mano los siguientes documentos para cada uno de los dos procesos:

Documentos para el registro en Módulos de CONAVI

INE (original y copia). CURP Actualizada. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Documentos para el registro durante visita domiciliaria (solo para quienes pasen con éxito la inscripción en módulos)

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP.

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de estado civil.

(Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio).

Certificado de no propiedad.

De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Carta de No Derechohabiencia.

Con toda esta información ya todo está listo para el inicio del registro al apoyo Bienestar para madres solteras en octubre 2025. Solo queda esperar a que la CONAVI confirme las fechas de las inscripciones para solicitar la ayuda de vivienda.

