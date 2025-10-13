Casas Recuperadas Infonavit: ¿Dónde Se Ubican los Centros de Servicio de CDMX para ver Catálogo?

El programa de Casas Recuperadas del Infonavit es una oportunidad para que los mexicanos puedan adquirir una vivienda digna muy por debajo del valor comercial. Y en N+ te damos a conocer dónde están los CESI o Centros de Servicio donde puedes consultar las propiedades que tiene ofertadas el Infonavit en Ciudad de México.

Estas propiedades recuperadas que se ponen a la venta provienen de créditos hipotecarios incumplidos por sus antiguos propietarios, por lo que el Infonavit inicia un proceso judicial de adjudicación, rehabilitación y puesta en venta.

¿Dónde se ubican los CESI para Consultar Casas Recuperadas por Infonavit en CDMX?

Ten en cuenta que estas viviendas se integran en un esquema de remate o subasta, mediante el programa de Regeneración Comunitaria. Es decir que no se publica una lista oficial para el público, sin embargo se pueden buscar mediante portales inmobiliarios o directamente en los Centros de servicio Infonavit (CESI).

En estos centros puedes recibir asesoría sobre los requisitos y opciones de financiamiento.

CESI Balderas

Dirección: Balderas , ext. 144, int. L. B, col. Centro Histórico, Alcaldía/Municipio Cuauhtémoc, C.P. 06070

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs

CESI Barranca del Muerto

Dirección: Gustavo E. Campa, ext. 60, int. PB, col. Guadalupe Inn., Alcaldía/Municipio Álvaro Obregón, C.P. 01029

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs.

CESI C.T.M.

Dirección: Ignacio L. Vallarta, ext. 8, int. S/N, col. Tabacalera , Alcaldía/Municipio Cuauhtémoc, C.P. 06030

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs.

CESI Ermita

Dirección: Calzada Ermita Iztapalapa, ext. 927, int. S/N, col. Sta. Isabel Industrial, Alcaldía/Municipio Iztapalapa, C.P. 09820

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs.

CESI La Viga

Dirección: Calz. de la Viga, ext. 398, int. P-1, col. Jamaica, Alcaldía/Municipio Venustiano Carranza, C.P. 15800

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs.

CESI Vallejo

Dirección: Poniente 134, ext. 786, int. S/N, col. Industrial Vallejo, Alcaldía/Municipio Azcapotzalco, C.P. 02300

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs.



¿Cuáles son las Etapas del Programa de Regeneración Comunitaria?

Priorización de municipios y formalización de convenios de coordinación Elaboración de Diagnósticos Integrales y Planes Maestros Multidisciplinarios Convocatoria Concurso de Intervenciones y evaluación de Proyectos Ejecución de Proyecto Comercial y de Regeneración Socioespacial Monitoreo y Evaluación de Resultados

