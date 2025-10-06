¿Cuánto Dinero Otorga el Infonavit Si Pido un Crédito con Mi Pareja o Amigos en 2025?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece la opción de juntar un crédito con amigos o pareja para acceder a mejores condiciones de financiamiento y poder comprar una casa bajo la figura copropiedad, una alternativa que cada vez gana más popularidad.

A través del esquema Unamos Crédito, los trabajadores pueden adquirir una vivienda de mayor valor bajo esta figura legal, en la que dos o más personas comparten el derecho de propiedad sobre un mismo bien, con quien deseen, desde un familiar hasta amigos o pareja, sin que estar casados sea un requisito.

"El instituto te permite juntar tu crédito con quien más quieres: padres, hijos, hermanos, amigos o pareja, incluso si no están casados, y poder así comprar una vivienda de mayor valor y mejor ubicación", refiere el Infonavit.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito con un amigo o pareja?

Para acceder a este tipo de financiamiento, es necesario que el trabajador y su pareja o grupo de amigos coticen en el Infonavit y sean elegibles para obtener su crédito al momento de realizar su precalificación, además de:

Tener una relación laboral vigente.

Realizar el curso en línea “Saber Más Para Decidir Mejor”.

"Esto es importante, porque cada financiamiento se evalúa de manera individual", subraya el instituto, ya que con este esquema cada acreditado será dueño de la vivienda, de acuerdo con la parte proporcional de participación de su crédito.

¿Cuánto dinero da el Infonavit para este tipo de crédito?

Con Unamos Crédito, los trabajadores pueden obtener un préstamo de hasta 5 millones 95 mil 210 pesos, con el que podrán acceder a una hipoteca en pesos, de bajo costo y con una tasa de interés fija que va desde 3.50% hasta 10.45%, dependiendo de su nivel salarial.

"A través de este esquema de crédito, en los últimos cinco años, 284 mil 572 personas lograron alcanzar un mayor monto de financiamiento para adquirir una vivienda de mayor valor y mejor ubicación", destaca el instituto.

¿Cómo tramitar Unamos Crédito para comprar una casa?

Ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit con su usuario y contraseña. Dirigirse a la opción “Mi perfil” y buscar el apartado “Asocia tu NSS”. Dar clic en “Me interesa un Crédito” y elegir la opción “comprar”. Ver el monto de su ahorro y seleccionar la opción “Crédito Infonavit”, para tramitar su financiamiento. Descarga la “Guía de Siguientes pasos”, donde obtendrán recomendaciones sobre la elección del valuador y notario. Dar clic en “Finalizar” para dar inicio a la inscripción de su crédito.

