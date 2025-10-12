Infonavit Remata Casas; Dónde Ver la Lista de Casas a Bajo Costo
El Infonavit ofrece viviendas recuperadas a precios reducidos. Conoce cómo funcionan estos remates y dónde consultar el listado de propiedades disponibles.
¿Buscas una casa más económica? El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pone en venta propiedades que han sido recuperadas tras el incumplimiento de pagos por parte de antiguos propietarios. Estas viviendas pueden adquirirse a precios muy por debajo del valor comercial.
Cuando un acreditado no cubre su crédito hipotecario, el Infonavit inicia un proceso legal conocido como juicio de adjudicación. Este procedimiento puede prolongarse hasta dos años. Durante ese tiempo, el inmueble no está disponible para venta, pero una vez concluido, pasa a formar parte del inventario de casas recuperadas listas para ofertarse.
¿Dónde acudir a consultar lista?
Estas propiedades se integran a un esquema de remate o subasta dentro del Programa de Regeneración Comunitaria, una estrategia del Infonavit para rehabilitar zonas con viviendas abandonadas. Los objetivos de este programa incluyen:
- Poner a disposición del mercado casas habitables
- Reactivar el tejido social en las comunidades
- Garantizar estándares adecuados de urbanización
- Reducir el abandono y mejorar la planeación urbana
Si estás interesado en adquirir una de estas propiedades, puedes acudir a una oficina del Infonavit o llamar a Infonatel para solicitar el catálogo actualizado de casas recuperadas. También puedes dirigirte a uno de los Centros de Servicio Infonavit (CESI), aquí puedes consultar donde está el más cercano a ti, y ahí recibirás asesoría sobre los requisitos y opciones de financiamiento.
Antes de tomar una decisión, se recomienda contar con el acompañamiento de un asesor inmobiliario. Esto te ayudará a verificar el estatus legal del inmueble y a evaluar si puedes financiar la compra mediante un crédito Infonavit.
