¿Dónde Entregan Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar del 13 al 17 de Octubre 2025? Link de Sedes

Luego del registro, se lleva a cabo la entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar, pero ¿dónde recogerla? ¿Quiénes la reciben esta semana? En N+ te explicamos cómo es la dispersión y el link para consultar los módulos del 13 al 17 de octubre 2025.

En notas previas te hemos dado a conocer los pasos que deben seguir las beneficiarias para recoger su plástico, pero también cuáles son los documentos y datos que debes llevar a las sedes de distribución.

Te recordamos que las receptoras del apoyo que se encuentran recibiendo su tarjeta son aquellas que realizaron su registro en agosto, cuando se abrió la solicitud para mujeres de 60 a 62 años. Este mismo grupo verán su primer depósito de 3 mil pesos durante la dispersión de noviembre de la Secretaría de Bienestar.

¿Cómo saber si me toca recibir la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar en octubre 2025?

Desde octubre y hasta los primeros días de noviembre 2025 se realiza la entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Las personas que ya cumplieron con su registro y no tuvieron problema en ese paso, en estos días recibirán un mensaje de texto en el celular que dejaron como medio de contacto, con la fecha, horario y lugar en el que les entregarán su tarjeta.

En este periodo de entrega, en el que casi dos millones de mujeres recibirán su tarjeta, los documentos requeridos para recoger tu plástico del Banco de Bienestar son:

Identificación oficial vigente (original y copia) Talón morado (recibo que se les dio el día del registro) Te tomarán una fotografía Debes recibir cerrado el sobre de la tarjeta

¿Dónde entregan las tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar 2025?

Si te toca recibir tu tarjeta de este programa social del 13 al 17 de octubre 2025, puedes entrar a la página oficial de la Secretaría del Bienestar para consultar dónde recoger la credencial. Solo debes ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.mx/bienestar

Una vez dentro, debes seguir estos pasos:

Ingresa tu CURP

Activa la casilla "No soy un robot".

Da clic en buscar.

Checa las direcciones de los módulos que te arroje el sistema; verifica cuál es la que te quede más cerca y su dirección exacta.

También puedes llamar a la línea del Bienestar: 800 639 42 64 en un horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

