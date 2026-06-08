¿Dónde Hay Registro al Apoyo Hombres y Mujeres de 30-64 Años? Módulos del 8 al 13 de Junio 2026

Si vas a hacer tu registro al Apoyo para mujeres y hombres, consulta dónde hay módulos abiertos esta semana del 8 al 13 de junio 2026

Checa Dónde Están los Módulos de Registro al Apoyo Hombres y Mujeres de 30 a 64 AñosEl registro del Apoyo Bienestar de 30 a 64 años abrió en mayo. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar CDMX

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