¿Dónde Hay Registro al Apoyo Hombres y Mujeres de 30-64 Años? Módulos del 8 al 13 de Junio 2026

Esta semana reabrió el registro del apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años a nivel nacional y para que sepas cómo hacer tu inscripción presencial, acá te decimos dónde están los Módulos del Bienestar del 8 al 13 de junio 2026 y cómo ubicar el más cercano a tu domicilio.

A finales de mayo inició esta nueva etapa de incorporaciones al apoyo Bienestar de 30 a 64 años, que se están realizando en diferentes ciudades del país, y para que no se te pase la oportunidad de hacer la solicitud, en notas previas te contamos qué apellidos se inscriben esta semana y los requisitos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que Programas del Bienestar Beneficiarán a Millones en 2026

¿Dónde están los módulos del Bienestar para el apoyo de 30 a 64 años?

Los hombres y mujeres de 30 a 64 años, que ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad, tienen que acudir de forma personal a los módulos a realizar su registro de credencialización del servicio de salud para garantizar su acceso gratuito a la atención médica en cualquier institución pública del país.

Del lunes 8 al sábado 13 de junio de 2026, estas sedes de inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años solo estarán abiertas en 24 estados de la República Mexicana que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Colima. Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Guerrero. Hidalgo. Estado de México. Michoacán. Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tarjetas de Bienestar: Calendario de Entrega en Junio 2026

¿Cómo ubicar el módulo del Bienestar más cercano?

Para ubicar tu sede de inscripción al apoyo de hombres y mujeres de 18 a 64 años, debes ingresar a la página oficial del bienestar en el siguiente link: www.gob.mx/bienestar. Ahí deberás dar clic en la sección que dice "Ya puedes obtener tu Credencial del Servicio Universal de Salud". También puedes seguir estos pasos:

Ingresa a este enlace: moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx/. Selecciona tu Entidad. Elige tu municipio. Selecciona la casilla de "No soy un robot". Da clic en "Buscar".

El sistema te arrojará los módulos del Bienestar que se encuentran abiertos en tu localidad o municipio, con las ubicaciones exactas y datos de referencia para que los encuentres con facilidad. Recuerda que debes llevar los siguientes documentos para hacer tu registro:

⁠Identificación oficial con fotografía . Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

⁠ Comprobante de domicilio . Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

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