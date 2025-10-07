Infonavit 2025: ¿Cuándo Será Entrega de Casas de Vivienda para el Bienestar? Hacen Anuncio

Desde hace unos meses, uno de los programas que mayor interés está generando entre la población es Vivienda para el Bienestar 2025, que ha comenzado con el registro a lo largo de la República Mexicana, pero Infonavit dio el anuncio de cuándo y cómo será la entrega de casas.

Pero ésta no es la única noticia alrededor de este apoyo, pues también se ha confirmado el tercer periodo de inscripción, así como la entrega de viviendas por estado.

¿Cuándo será la entrega de casas de Vivienda para el Bienestar 2025?

Este lunes, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que a la fecha ya se tiene una reserva para 900 mil viviendas en predios que cuentan con todos los servicios, con lo que este año la meta es la construcción de 400 mil viviendas: 302 mil del Infonavit, 86 mil de la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) y 9 mil FOVISSSTE.

Asimismo, anunció que ya comenzó la entrega de las primeras 9 mil 160 viviendas, de las cuales, entre octubre y diciembre, Infonavit entregará 5 mil 660.

Adicionalmente, en el doceavo mes del año, de parte de la CONAVI serán 3 mil 500 las casas que se entreguen.

¿Cómo se hará entrega de casas con INFONAVIT 2025?

De acuerdo con el director general de Infonavit, Octavio Romero, se tiene programado entregar viviendas del Bienestar en octubre, noviembre, diciembre y enero 2026. Este es el calendario por meses y estados:

Octubre 2025

Tabasco

Tamaulipas

Coahuila

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Yucatán

Noviembre 2025

Durango

Guanajuato

Veracruz

Zacatecas

