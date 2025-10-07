La superluna de octubre iluminó la noche del lunes y la madrugada de hoy, 7 de octubre de 2025, el cielo en varias partes del mundo y miles de personas se reunieron para admirar su resplandor. En N+ te compartimos imágenes y videos de cómo se vio.

Estuvo más cerca de la Tierra, por esa razón se vio un 30% más brillante y 14% más grande que en otras ocasiones. Alrededor del mundo, personas se reunieron para disfrutar del cielo nocturno y compartieron imágenes del momento de su resplandor.

Esta Luna llena se pudo ver sin un equipo especial en lugares como México, Indonesia, Estados Unidos, China, Reino Unido, India, entre otros.

La primera Superluna del 2025 😍 #SuperLuna #iOS #Android #Ecuador



*el video y la primera foto fueron tomadas con iOS; la última con Android, obvio.

¿Cómo lució hoy la Luna llena de octubre 2025?

La superluna se puedo observar en su máximo esplendor el 6 y este 7 de octubre. También es conocida como Luna de cosecha debido a que era el momento ideal para almacenar los alimentos en el hemisferio norte.

Luna llena de Octubre

Luna de la cosecha

Luna del cazador



Agradecida a la vida por darme, sin buscarlo, el mejor de los regalos que nunca me hicieron

Los pueblos agrícolas realizaban las últimas cosechas antes del invierno. Su luz brillante durante varias noches seguidas permitía a los agricultores trabajar más tiempo en el campo sin depender de la luz solar.

Un avión de pasajeros de un vuelo en Londres pasa frente a la Luna llena de octubre. Foto: Reuters

El satélite natural fue capturado en el mar, desde un vuelo, entre edificios y en medio de paisajes naturales. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en algunas regiones la gente le atribuye significados espirituales, como símbolo de abundancia, cierre de ciclos y agradecimiento por lo obtenido durante el año.

Si te perdiste la superluna de octubre, habrá dos igual de brillantes y que se verán más cerca: una en noviembre y otra en diciembre.

Primera luna llena del otoño, "luna de la cosecha" que coincide hoy con la superluna, es más grande y brillante de lo habitual y está más cerca de la tierra.

Mañana será aún mayor.

