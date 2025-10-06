Huracán Priscilla Toma Fuerza: ¿Dónde Puede Impactar el Ciclón en México?

El huracán Priscilla de categoría 1 provocará afectaciones en diferentes estados, por ello, en N+ te informamos su trayectoria y dónde podría tocar tierra.

De acuerdo con el informe de las 6:00 horas de este lunes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del huracán Priscilla de categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, está a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo Corrientes, en Jalisco y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, de Baja California.

El fenómeno meteorológico se desplaza hacia el nor-noroeste a 7 km/h, con posibilidad de impactar como ciclón tropical en la Península de Baja California.

Las autoridades mantienen en vigilancia desde Punta Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, en Nayarit. Las bandas externas de Priscilla están generando lluvias torrenciales en regiones costeras del suroeste de México, en estados como Michoacán, Colima, Guerrero y Jalisco.

Priscilla se fortalecerá a huracán de categoría 2

Las autoridades locales y de Protección Civil pidieron a la población a seguir los avisos meteorológicos oficiales, preparar rutas de evacuación y evitar cruzar ríos o arroyos crecidos, debido a que se fortalecerá.

Los vientos máximos sostenidos de Priscilla alcanzan los 140 km/h, con rachas más fuertes. Los pronósticos indican que el sistema podría intensificarse a huracán categoría 2 en las próximas horas.

