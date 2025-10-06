Ciclones Jerry y Raymond, a la Vista: Ubicación de Potenciales Tormentas que Siguen a Priscilla
La Conagua alertó sobre dos fenómenos climáticos que se desarrollarán luego del huracán Priscilla; conoce la ubicación de los potenciales ciclones Jerry y Raymond
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó hoy, 6 de octubre de 2025, sobre los potenciales ciclones Jerry y Raymond, que se encuentran en el Atlántico y el Pacífico tras el fortalecimiento del huracán Priscilla. En N+ te compartimos su ubicación.
Previamente, te compartimos Huracán Priscilla Toma Fuerza: ¿Dónde Puede Impactar el Ciclón en México?, donde también podrás consultar su ubicación y hacia dónde se dirige.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila a los dos fenómenos climáticos con posibilidad de desarrollo ciclónico en el Atlántico y el Pacífico.
En el océano Atlántico, monitorean la zona de baja presión, asociada con una onda tropical, con probabilidad de 50% de desarrollo ciclónico para cinco días y 70% en 7 días. Se localiza al sureste de las Islas Cabo Verde, África.
En el Pacífico, prevén la posible formación de una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Colima. La probabilidad de que sea ciclón en 7 días es del 60%.
Nota relacionada: Alerta por Potencial Ciclón Priscilla Cerca de México: ¿Cuáles Son sus Afectaciones y Dónde?.
Así es el pronóstico de lluvias para hoy
Este lunes, el huracán Priscilla ocasionará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en varias entidades:
- En Colima y en la costa y el este de Jalisco se prevén lluvias intensas.
- En el sur de Sinaloa, el sureste de Guerrero y en la costa de Michoacán se esperan fuertes precipitaciones.
En las costas de Colima y Jalisco prevén olas de 5 a 6 metros de altura; en Michoacán de 3 a 4 metros y en Nayarit de 2 a 3 metros
Se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m en costas de Michoacán y de 2 a 3 m en Nayarit y el sur de Baja California Sur.
