¿En tu colonia no te llega el agua diariamente? Las autoridades capitalinas anunciaron que ampliarán las rutas de garrafones con un costo accesible. En N+ te contamos dónde estarán los nuevos centros de distribución en la Ciudad de México (CDMX).

Habrá seis nuevas plantas potabilizadoras del Programa Agua Bienestar y más rutas de reparto, con el objetivo de garantizar agua potable accesible a solo 5 pesos por garrafón para más colonias de la CDMX.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que esta iniciativa busca hacer efectivo el derecho constitucional al consumo de agua, al ofrecer líquido purificado mediante un sistema de ocho filtros, con calidad apta para beber.

Concebimos que el agua no es una mercancía sino un derecho y eso significa como gobierno hacer todo lo posible para que una botella o garrafón de agua no implique que la población tenga que invertir en comprar agua una cantidad importante de su salario.

¿En dónde estarán los nuevos centros de distribución de Agua Bienestar?

Con la puesta en marcha de las nuevas plantas en Iztapalapa Agua Bienestar incrementa su capacidad de producción a 12 mil garrafones diarios, equivalentes a 72 mil por semana. Estas se encontrarán en los siguientes lugares:

Xaltepec, en la alcaldía Xochimilco.

Xotepingo, Coyoacán.

San Luis, Xochimilco.

Tanque Cerro en Iztapalapa.

Miguel Alemán, Miguel Hidalgo.

Ciudad Deportiva, en Venustiano Carranza.

Brugada señaló que la población con menor acceso al agua potable es la que más gasta en ella, pues en algunas zonas las familias deben comprar hasta tres garrafones por semana. Por ello, contempla la producción de una meta de 20 garrafones diarios para finales de 2025.

