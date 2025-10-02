Calendario de Pagos de Becas Rita Cetina y Benito Juárez Iniciaría este Día de Octubre 2025

Millones de beneficiarios están a la espera del calendario de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, y el coordinador nacional Julio León reveló las fechas tentativas en las que iniciaría la dispersión de los apoyos económicos.

Si estás a la espera de recibir tu depósito de la Beca Benito Juárez, Beca Rita Cetina o Jóvenes Escribiendo el Futuro en notas previas ya te contamos a quiénes les pagan primero y en qué meses caerán los apoyos durante el ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué día comienzan los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

El coordinador nacional Julio León reveló que los depósitos de las Becas Bienestar iniciarán entre el 5 y 6 de octubre de 2025, por lo que se espera que el lunes se publique el calendario de pagos correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar.

La dispersión de las Becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro se realiza en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios y se deposita directamente en las tarjetas del Bienestar.

Este sería el calendario de pagos de las Becas Bienestar

Los depósitos se harían del lunes 6 hasta el 29 de octubre, por lo que prácticamente todo el mes se estaría pagando a los estudiantes de secundaria, preparatorias o bachilleratos y universitarios. Así quedaría el calendario:

Letra A: Lunes 6 de octubre 2025

Letra B: Martes 7 de octubre 2025

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de octubre 2025

Letras D, E, F: Viernes 10 de octubre 2025

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de octubre 2025

Letras H, I, J, K: Miércoles 15 de octubre 2025

Letra L: Jueves 16 de octubre 2025

Letra M: Viernes 17 y lunes 20 de octubre 2025

Letras N, Ñ, O: Martes 21 de octubre 2025

Letras P, Q: Miércoles 22 de octubre 2025

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de octubre 2025

Letra S: Lunes 27 de octubre 2025

Letras T, U, V: Martes 28 de octubre 2025

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de octubre 2025

Toma en cuenta que este no es el calendario oficial de Becas Benito Juárez y Rita Cetina de octubre, pues solo es un pronóstico de acuerdo con los que se han revelado en bimestres anteriores, por lo que te recomendamos esperar al anuncio del coordinador Julio León.

¿Cuánto pagan las Becas Bienestar en octubre 2025?

Los beneficiarios de estos programas recibirán el pago correspondiente a un bimestre, en este caso septiembre y octubre 2025, y el monto que les depositarán depende del apoyo al que están incorporados. Esto paga cada uno:

Beca Rita Cetina : 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por estudiante extra

: 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por estudiante extra Beca Benito Juárez : 1,900 pesos a cada estudiante

: 1,900 pesos a cada estudiante Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos a cada universitario

De esta manera, ya sabes cuándo caerá tu pago de las Becas Benito Juárez o de la Rita Cetina en octubre 2025 para que puedas ir contemplando y administrando tus gastos.

