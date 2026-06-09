Explosión Deja Ocho Mujeres Lesionadas en Nevería del Centro de Hermosillo, Sonora

Una explosión por acumulación de gas LP en una tienda de helados del Centro de Hermosillo dejó ocho mujeres lesionadas, entre ellas trabajadoras y personas que transitaban por la zona.

negocio de heladosFoto: N+

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Ocho mujeres heridas tras explosión en heladería del Centro de Hermosillo. La acumulación de gas LP fue la causa. Descubre los detalles de este suceso.

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