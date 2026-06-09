Explosión Deja Ocho Mujeres Lesionadas en Nevería del Centro de Hermosillo, Sonora

Ocho mujeres resultaron lesionadas tras una explosión registrada la tarde de este lunes en una nevería ubicada en el Centro de Hermosillo, Sonora.

El incidente ocurrió minutos después de las 3 de la tarde en un establecimiento dedicado a la venta de helados y alimentos, localizado en el cruce de las calles Doctor Pesqueira y Comonfort.

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, paramédicos y cuerpos de rescate para atender a las personas afectadas.

La zona fue acordonada por agentes de la Policía Municipal mientras se notificaba al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

Explosión fue provocada por acumulación de gas

De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, la explosión fue ocasionada por una acumulación de gas LP al interior del negocio.

El jefe de turno de Bomberos de Hermosillo, Jorge García Orduño, informó que entre las lesionadas se encuentran tres trabajadoras del establecimiento y cinco mujeres que se encontraban fuera del comercio al momento del estallido.

“Algunas estaban sentadas afuera del patio y otras iban pasando por la banqueta”, explicó el mando de Bomberos.

Detalló además que la mayoría de las lesiones fueron ocasionadas por el estallamiento de los vidrios tras la explosión.

La persona más afectada fue una de las empleadas del comercio, quien presentó quemaduras de primer grado en el rostro y las manos.

Tras controlar la emergencia, la escena quedó bajo resguardo de Servicios Periciales, instancia encargada de realizar las investigaciones para esclarecer las causas exactas del incidente y determinar posibles responsabilidades.