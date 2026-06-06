Policías Localizan a Hombre Extraviado Durante Meses y lo Entregan a su Madre en Hermosillo

Luego de tres meses, policías lograron la localización de un hombre que se encontraba extraviado.

Policías Localizan a Hombre Extraviado Durante Meses y lo Entregan a su Madre en HermosilloFoto: N+

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Un hombre extraviado por meses en Hermosillo es localizado por la policía y entregado a su madre Conoce la historia detrás de este emotivo reencuentro.

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