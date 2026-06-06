Policías Localizan a Hombre Extraviado Durante Meses y lo Entregan a su Madre en Hermosillo

Luego de tres meses reportado como desaparecido por su familia, un hombre de 53 años de edad, fue localizado por agentes de la Policía Municipal deambulando desorientado en calles de la zona oriente de Hermosillo.

La localización del individuo ocurrió durante la mañana del viernes, cuando los oficiales José Fernando Rodríguez Olivares, Ángel García Meza y Jesús Badilla Carpio, patrullaban sobre el bulevar Enrique Mazón López, a bordo de la unidad E-424.

Debido a las condiciones físicas de la víctima, los uniformados le brindaron agua, alimento y ropa, para luego trasladarlo a su domicilio ubicado en la colonia Los Olivos, al sur de la ciudad.

Policías entregan a salvo a hombre extraviado

Fue a las 10:30 horas del viernes cuando los policías entregaron sano y salvo al hombre extraviado a su madre, en su domicilio ubicado en las calles Dalia y Amanecer.

La madre dijo a los uniformados que el hombre tenía reporte de desaparecido desde el 28 de febrero, cuando salió de su casa y no habían vuelto a tener comunicación con él.