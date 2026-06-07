Dan Pago a Beneficiarios de Beca Rita Cetina Primaria en Junio: ¿Quiénes Cobran y Cómo Checar?

En plena entrega de Tarjetas Bienestar, varios beneficiarios de la Beca Rita Cetina para primaria recibieron un pago en junio 2026, por eso acá te decimos quiénes lo cobran y cómo saber si a tu hijo le toca recibir dicho apoyo económico, pues es extra al depósito anual de uniformes y útiles escolares pactado para realizarse en unas semanas.

Hace unos días las autoridades dieron a conocer el calendario de pagos Bienestar de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria y del mismo modo se anunció la suspensión de dicha dispersión, por eso en una nota previa te contamos por qué se cancelaron los depósitos y cuándo se reanudan en junio 2026.

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¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina primaria reciben pago en junio 2026?

Muchos de los alumnos de primaria que hicieron su registro con éxito a la Beca Rita Cetina y recién recibieron su tarjeta o están a la espera de obtenerla recibieron un pago de 650 pesos, que corresponden al programa Mi Beca para Empezar 2026.

Los estudiantes que recibieron dicho depósito a partir del pasado 1 de junio son todos aquellos que están inscritos a ambos programas, es decir que estudian en alguna escuela pública de nivel primaria y residen en la Ciudad de México (CDMX).

Esto se debe a que ambos programas educativos son complementarios, por lo que es posible contar con la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar en 2026.

¿Cómo saber si mi hijo cobra el apoyo de la beca primaria en junio 2026?

Para checar si a tu hijo le toca cobrar el apoyo de 650 pesos, lo primero es que deben estar inscritos en Mi Beca Para Empezar 2026. Después, pueden consultar el saldo de su tarjeta con los siguientes pasos:

Entra a la app Obtén Más . Ingresa con tu cuenta Llave y al iniciar sesión checa el apartado "historial de depósito".

Otra opción es llamar vía telefónica al número 55 8890 2999. Ahí puedes checar tu saldo para saber si ya te pagaron.

Es importante recordar que además del apoyo que brinda Mi Beca para Empezar, aún falta por caer el pago anual que corresponde al apoyo de uniformes y útiles escolares de la Beca Rita Cetina para primaria 2026, el cual llegará en agosto próximo y será de 2,500 pesos por estudiante beneficiario.

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