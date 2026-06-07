Dan Pago a Beneficiarios de Beca Rita Cetina Primaria en Junio: ¿Quiénes Cobran y Cómo Checar?

Varios beneficiarios de la Beca Rita Cetina para primaria reciben un pago en junio 2026, por eso checa si a tu hijo le toca cobrar el apoyo

Dan pago a beneficiarios de la Beca Rita Cetina primaria en junio 2026 quiénes cobran y cómo checarBeneficiarios de la Beca Rita Cetina para primaria recibieron un pago Bienestar en junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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