Calendario de Entrega de Vivienda Bienestar 2025: ¿Cuándo Darán Casas de CONAVI por Estado?

Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit, dio a conocer el calendario de entrega del programa Vivienda para el Bienestar 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), con lo cual los seleccionados pueden saber cuándo les darán su casa o departamento.

Por ello, acá en N+ te traemos la lista de estados en los que se inaugurarán las casas del Bienestar en los próximos meses de 2025 y 2026, y cómo son las viviendas valuadas en más de un millón de pesos.

En caso de que aún no hayas hecho tu registro, en una nota previa te dijimos qué módulos de CONAVI están abiertos hoy en el último día de inscripciones y cuáles son los requisitos para ser beneficiario y adquirir una casa Bienestar a precio accesible.

Video. Vivienda para el Bienestar: En Estos Municipios de Tamaulipas Entregarán Casas de CONAVI

¿Cómo son las casas Bienestar de CONAVI 2025?

Las casas que ofrece el programa Vivienda Bienestar están pensadas para brindar comodidad a las familias mexicanas, por lo que cuentan con un espacio de 60 metros cuadrados y cuentan con todos los servicios:

Dos habitaciones

Baño completo

Sala

Comedor

Cocina

Patio o cuarto de servicio

Es importante señalar que el 20% de las casas de CONAVI se destinarán al esquema de renta accesible, pensadas principalmente para jóvenes que estudian o trabajan, con subsidios y pagos ajustados al 30% del ingreso familiar, con una tasa de interés del 0%.

Noticia relacionada. Vivienda Bienestar 2025 Llega a Edomex: ¿Hay Registro a Apoyo de 40 Mil Pesos en Módulos CONAVI?

Calendario de entregas de casas CONAVI 2025-2026

De acuerdo con el director general de Infonavit, Octavio Romero, se tiene programado entregar viviendas del Bienestar en las próximas semanas de octubre, en noviembre y enero 2026. Este es el calendario por meses y estados:

Próximas semanas de octubre 2025

Tabasco

Tamaulipas

Coahuila

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Yucatán

Noviembre 2025

Durango

Guanajuato

Veracruz

Zacatecas

Enero 2026

En Tabasco en los municipios de:

Cunduacán

Macuspana

Teapa

Centla

Jalpa de Méndez

Video. Anuncian Fecha de Entrega Viviendas del Bienestar en Tamaulipas. Esto Sabemos

Noticia relacionada. ¿Cómo es la Vivienda Bienestar 2025 de Conavi que Costará 600 Mil Pesos con 0% de Interés?

Este calendario se dio a conocer luego de que se realizara la entrega de casas de Vivienda para el Bienestar en el municipio de Pomoca en Tabasco, donde también se informó que en las próximas semanas se inaugurarán más viviendas de CONAVI en Centro y Comalcalco.

De esta manera, aquellas personas que realizaron su registro de CONAVI en meses anteriores pueden saber cuándo les entregarán en los próximos meses su casa del Bienestar, que cuenta con un precio accesible.

Historias recomendadas