Último Día de Registro de Vivienda para Bienestar 2025: ¿Qué Módulos de CONAVI Están Abiertos?

La segunda etapa de registro de Vivienda para el Bienestar 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) llega a su último día, y si aún no realizas tu inscripción, acá te decimos qué módulos están abiertos este 2 de octubre.

Luego de que se diera a conocer la segunda convocatoria de CONAVI, en una nota te dimos las fechas y requisitos para registrarse al apoyo a la vivienda 2025 y en qué municipios hay módulos para solicitar el apoyo Bienestar impulsado por el actual gobierno.

¿Qué municipios ya cerraron registro de CONAVI 2025?

Hasta el momento, siete municipios en los estados de Coahuila, Morelos y Yucatán han cerrado la segunda etapa de registro de Vivienda para el Bienestar 2025, por lo que las personas de estos lugares ya no pueden inscribirse y tendrán que esperar a próximas convocatorias:

Municipio en Coahuila

Sabinas

Municipio en Morelos

Xoxocotla

Municipios en Yucatán

Panabá

Tizimín

Izamal

Bokobá

Tekax

¿Dónde hay módulos de registro de Vivienda Bienestar?

La buena noticia es que aún quedan 46 módulos de CONAVI abiertos por lo que las personas interesadas en adquirir una vivienda a precio accesible aún pueden realizar la solicitud en su municipio más cercano. Aquí pueden hacer su registro:

Municipios en Baja California Sur:

Loreto

La Paz

Municipios en Sonora

Puerto Peñasco

Nogales

Álamos

Municipio en Sinaloa

El Fuerte

Municipio en Nayarit

Ahuacatlán

Municipio en Durango

Gómez Palacio

Municipio en Nuevo León

Linares

Municipios en Tamaulipas

Matamoros

Victoria

Reynosa

Nuevo Laredo

Municipio en Zacatecas

Tlaltenango De Sánchez Román

Municipios en San Luis Potosí

Ciudad Valles

Charcas

Municipio en Aguascalientes

Aguascalientes

Municipios en Guanajuato

San Diego De La Unión

Salvatierra

Celaya

Cortazar

Municipio en Colima

Tecomán

Municipio en Michoacán

Pátzcuaro

Municipio en Guerrero

Tlalchapa

Municipio en Estado De México

Atlacomulco

Municipios en Hidalgo

Tepeji Del Río De Ocampo

El Arenal

Municipios en Puebla

Acajete

Ocotepec

Municipio en Tlaxcala

Santa Cruz Tlaxcala

Municipios en Tabasco

Jonuta

Cunduacán

Tacotalpa

Balancán

Municipio en Campeche

Campeche

Municipios en Yucatán

Peto

Municipio en Quintana Roo

Benito Juárez

Municipios en Chiapas

Arriaga

Acapetahua

Tonalá

Para conocer la dirección exacta del módulo CONAVI y horarios de atención, debes ingresar al siguiente enlace: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb, dirigirte al mapa y dar clic en el estado donde vives. Ahí te aparecerá toda la información para que acudas a tu sede de inscripción.

¿Qué documentos debes llevar a los módulos CONAVI?

Para hacer tu registro al programa Vivienda Bienestar de CONAVI 2025 debes acudir de forma presencial a tu módulo más cercano para solicitar una casa o departamento a precio accesible y llevar los siguientes documentos:

INE (original y copia)

CURP Actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Una vez que hagas tu inscripción, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que podrán adquirir una casa del Bienestar.

