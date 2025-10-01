Inicio Nacional Último Día de Registro de Vivienda para Bienestar 2025: ¿Qué Módulos de CONAVI Están Abiertos?

Último Día de Registro de Vivienda para Bienestar 2025: ¿Qué Módulos de CONAVI Están Abiertos?

Consultas los módulos de CONAVI en los que te puedes registrar este jueves 2 de octubre 2025

Registro de Vivienda Bienestar CONAVI 2025 Termina Mañana: Módulos Abiertos en Último Día de Inscripción

El registro de Vivienda para el Bienestar 2025 llega a su fin. Foto: CONAVI

La segunda etapa de registro de Vivienda para el Bienestar 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) llega a su último día, y si aún no realizas tu inscripción, acá te decimos qué módulos están abiertos este 2 de octubre.

Luego de que se diera a conocer la segunda convocatoria de CONAVI, en una nota te dimos las fechas y requisitos para registrarse al apoyo a la vivienda 2025 y en qué municipios hay módulos para solicitar el apoyo Bienestar impulsado por el actual gobierno.

¿Qué municipios ya cerraron registro de CONAVI 2025?

Hasta el momento, siete municipios en los estados de Coahuila, Morelos y Yucatán han cerrado la segunda etapa de registro de Vivienda para el Bienestar 2025, por lo que las personas de estos lugares ya no pueden inscribirse y tendrán que esperar a próximas convocatorias:

Municipio en Coahuila

  • Sabinas

Municipio en Morelos

  • Xoxocotla

Municipios en Yucatán

  • Panabá
  • Tizimín
  • Izamal
  • Bokobá
  • Tekax

¿Dónde hay módulos de registro de Vivienda Bienestar?

La buena noticia es que aún quedan 46 módulos de CONAVI abiertos por lo que las personas interesadas en adquirir una vivienda a precio accesible aún pueden realizar la solicitud en su municipio más cercano. Aquí pueden hacer su registro:

Municipios en Baja California Sur:

  • Loreto
  • La Paz

Municipios en Sonora

  • Puerto Peñasco
  • Nogales
  • Álamos

Municipio en Sinaloa

  • El Fuerte

Municipio en Nayarit

  • Ahuacatlán

Municipio en Durango

  • Gómez Palacio

Municipio en Nuevo León

  • Linares

Municipios en Tamaulipas

  • Matamoros
  • Victoria
  • Reynosa
  • Nuevo Laredo

Municipio en Zacatecas

  • Tlaltenango De Sánchez Román

Municipios en San Luis Potosí

  • Ciudad Valles
  • Charcas

Municipio en Aguascalientes

  • Aguascalientes

Municipios en Guanajuato

  • San Diego De La Unión
  • Salvatierra
  • Celaya
  • Cortazar

Municipio en Colima

  • Tecomán

Municipio en Michoacán

  • Pátzcuaro

Municipio en Guerrero

  • Tlalchapa

Municipio en Estado De México

  • Atlacomulco

Municipios en Hidalgo

  • Tepeji Del Río De Ocampo
  • El Arenal

Municipios en Puebla

  • Acajete
  • Ocotepec

Municipio en Tlaxcala

  • Santa Cruz Tlaxcala

Municipios en Tabasco

  • Jonuta
  • Cunduacán
  • Tacotalpa
  • Balancán

Municipio en Campeche

  • Campeche

Municipios en Yucatán

  • Peto

Municipio en Quintana Roo

  • Benito Juárez

Municipios en Chiapas

  • Arriaga
  • Acapetahua
  • Tonalá

Para conocer la dirección exacta del módulo CONAVI y horarios de atención, debes ingresar al siguiente enlace: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb, dirigirte al mapa y dar clic en el estado donde vives. Ahí te aparecerá toda la información para que acudas a tu sede de inscripción.

¿Qué documentos debes llevar a los módulos CONAVI?

Para hacer tu registro al programa Vivienda Bienestar de CONAVI 2025 debes acudir de forma presencial a tu módulo más cercano para solicitar una casa o departamento a precio accesible y llevar los siguientes documentos:

  • INE (original y copia)
  • CURP Actualizada
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Una vez que hagas tu inscripción, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que podrán adquirir una casa del Bienestar.

