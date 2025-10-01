Último Día de Registro de Vivienda para Bienestar 2025: ¿Qué Módulos de CONAVI Están Abiertos?
Pamela Paz N+
Consultas los módulos de CONAVI en los que te puedes registrar este jueves 2 de octubre 2025
La segunda etapa de registro de Vivienda para el Bienestar 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) llega a su último día, y si aún no realizas tu inscripción, acá te decimos qué módulos están abiertos este 2 de octubre.
Luego de que se diera a conocer la segunda convocatoria de CONAVI, en una nota te dimos las fechas y requisitos para registrarse al apoyo a la vivienda 2025 y en qué municipios hay módulos para solicitar el apoyo Bienestar impulsado por el actual gobierno.
¿Qué municipios ya cerraron registro de CONAVI 2025?
Hasta el momento, siete municipios en los estados de Coahuila, Morelos y Yucatán han cerrado la segunda etapa de registro de Vivienda para el Bienestar 2025, por lo que las personas de estos lugares ya no pueden inscribirse y tendrán que esperar a próximas convocatorias:
Municipio en Coahuila
- Sabinas
Municipio en Morelos
- Xoxocotla
Municipios en Yucatán
- Panabá
- Tizimín
- Izamal
- Bokobá
- Tekax
¿Dónde hay módulos de registro de Vivienda Bienestar?
La buena noticia es que aún quedan 46 módulos de CONAVI abiertos por lo que las personas interesadas en adquirir una vivienda a precio accesible aún pueden realizar la solicitud en su municipio más cercano. Aquí pueden hacer su registro:
Municipios en Baja California Sur:
- Loreto
- La Paz
Municipios en Sonora
- Puerto Peñasco
- Nogales
- Álamos
Municipio en Sinaloa
- El Fuerte
Municipio en Nayarit
- Ahuacatlán
Municipio en Durango
- Gómez Palacio
Municipio en Nuevo León
- Linares
Municipios en Tamaulipas
- Matamoros
- Victoria
- Reynosa
- Nuevo Laredo
Municipio en Zacatecas
- Tlaltenango De Sánchez Román
Municipios en San Luis Potosí
- Ciudad Valles
- Charcas
Municipio en Aguascalientes
- Aguascalientes
Municipios en Guanajuato
- San Diego De La Unión
- Salvatierra
- Celaya
- Cortazar
Municipio en Colima
- Tecomán
Municipio en Michoacán
- Pátzcuaro
Municipio en Guerrero
- Tlalchapa
Municipio en Estado De México
- Atlacomulco
Municipios en Hidalgo
- Tepeji Del Río De Ocampo
- El Arenal
Municipios en Puebla
- Acajete
- Ocotepec
Municipio en Tlaxcala
- Santa Cruz Tlaxcala
Municipios en Tabasco
- Jonuta
- Cunduacán
- Tacotalpa
- Balancán
Municipio en Campeche
- Campeche
Municipios en Yucatán
- Peto
Municipio en Quintana Roo
- Benito Juárez
Municipios en Chiapas
- Arriaga
- Acapetahua
- Tonalá
Para conocer la dirección exacta del módulo CONAVI y horarios de atención, debes ingresar al siguiente enlace: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb, dirigirte al mapa y dar clic en el estado donde vives. Ahí te aparecerá toda la información para que acudas a tu sede de inscripción.
¿Qué documentos debes llevar a los módulos CONAVI?
Para hacer tu registro al programa Vivienda Bienestar de CONAVI 2025 debes acudir de forma presencial a tu módulo más cercano para solicitar una casa o departamento a precio accesible y llevar los siguientes documentos:
- INE (original y copia)
- CURP Actualizada
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
Una vez que hagas tu inscripción, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que podrán adquirir una casa del Bienestar.
