Requisitos CONAVI 2025: ¿Cómo Eligen a Beneficiarios de Vivienda para el Bienestar? Registro

La Segunda Etapa del Registro CONAVI 2025 para el Programa de Vivienda para el Bienestar inició el pasado 25 de septiembre de 2025, por lo que en N+ te compartimos cómo se elige a los beneficiarios y cuáles son los criterios de elegibilidad?

Hay que recordar que durante el trámite, el personal revisará la documentación de los solicitantes y capturará los datos en las Cédula de Diagnóstico. Finalmente entregará un folio de registro, indispensable para continuar con la siguiente fase del proceso.

¿Cómo eligen a beneficiarios de Vivienda para el Bienestar? Criterios Conavi 2025

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Vivienda para Bienestar 2025 de la Sedatu, el subsidio para vivienda se asignará a quienes cumplan con los requisitos y se encuentren en las zonas marcadas como prioritarias.

Hay tres tipos de apoyos, y cada uno cuenta con sus propios requisitos de elegibilidad:

Subsidio 100% Conavi y Confinamiento sin Crédito

Tener 18 años o más.

En caso de menores de edad con dependientes económicos, presentar la documentación probatoria.

Ser población sin acceso a servicios financieros de crédito ofrecidos por entidades ejecutoras registradas por la Comisión.

No ser derechohabientes de INFONAVIT o FOVISSSTE, con ingreso de hasta 5 veces el valor de la UMA mensual vigente y que habitan en localidades rurales y urbanas en el territorio nacional.

Pertenecer a la población prioritaria.

Ser personas afectadas por fenómenos perturbadores; se mantendrán como criterios de prioridad: quienes habiten en zonas con mayor grado de marginación (indígenas o con altos índices de violencia).

En el caso de Mejoramiento a Unidades Habitacionales, se beneficiará a aquellas de interés social que presenten un deterioro físico evidente.

El ingreso del hogar solicitante será determinado a partir de los datos manifestados en la GIS.

Subsidio aplicable en Cofinanciamiento con Crédito

Tener 18 años o más de edad.

En caso de menores de edad con dependientes económicos, presentar la documentación probatoria.

Población derechohabiente del FOVISSSTE o INFONAVIT con crédito para vivienda con ingreso individual de hasta 2.6 veces el valor de la UMA mensual vigente. (Salvo aquellos casos en los que la población haya sufrido daños en su vivienda derivado de fenómenos perturbadores).

Población con crédito para vivienda no otorgado por FOVISSSTE o INFONAVIT con ingreso por hogar de hasta 5 veces el valor de la UMA mensual vigente.

El ingreso del hogar se determinará a partir de los datos manifestados en la CIS.

Vivienda para el Bienestar

Tener 18 años o más de edad.

En caso de menores de edad con dependientes económicos directos, presentar documentación probatoria emitida por la autoridad competente.

Personas no derechohabientes del INFONAVIT o FOVISSSTE, con ingreso del hogar de hasta 5 veces el valor de la UMA mensual vigente, que habiten dentro de los polígonos prioritarios de atención.

El ingreso del hogar solicitante será determinado a partir de: La Cédula de Diagnóstico o con el comprobante de ingresos del beneficiario expedido por su patrón o su centro de trabajo o su cónyuge.

Presentar certificado de no propiedad de vivienda del beneficiario emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la entidad federativa donde se realizará el proyecto de intervención y en el que es residente.

Comprobante de ingresos: copia de recibo de nómina o declaración de ingresos.

