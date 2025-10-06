Entrega de Tarjeta Bienestar: ¿Qué Necesito para Recogerla en Octubre y Cuáles son los horarios?

Avanza Octubre y con éste inicia la entrega de Tarjetas de la Pensión del Bienestar. Será a partir de este martes 7 y el próximo 7 de noviembre cuando se repartan las Tarjetas del Banco Bienestar a mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto.

Para que no te pierdas ningún detalle sobre los depósitos, en N+ te explicamos qué necesitas para recoger la Tarjeta de la Pensión Bienestar y en qué horarios puedes pasar por ella.

Antes ya te hablamos actualizado sobre la fecha para acudir por la Tarjeta, luego de que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informara sobre una actualización: Cambian Fechas de Entrega de Tarjetas Bienestar de Pensión Mujeres 60 a 64 Años: ¿Cuándo Será?

Video: Pension Mujeres Bienestar Descartan Cobros por Tramites Registro Matamoros

Será en dicha tarjeta donde se depositarán tres mil pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Se prevé que en esta ocasión se repartan a casi dos millones de mujeres.

¿Qué documentos necesitas para recoger tu Tarjeta del Bienestar?

Si recibiste el mensaje de texto del Gobierno de México en el que se informa que debes pasar por tu tarjeta, los documentos que debes presentar son los siguientes:

Identificación Oficial vigente (en original y copia) Talón Morado (el recibo que se entregó el día del Registro en el Módulo del Bienestar)

Además, es necesario que sepas que ese día se tomará una fotografía y recibirás el sobre cerrado con la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar. Aunque aún no se detalla cuándo caerá el primer pago.

¿Cuál es el horario de entrega de la Tarjeta del Bienestar?

Dado que la tarjeta se entregará en los Módulos del Bienestar se prevé que el horario de atención sea de 10:00 a 16:00 horas, tal como ocurrió con el Registro.

Sin embargo, el horario al que tienen que acudir las beneficiarias se informará a través de un mensaje de texto.

Allí se indicará la hora, fecha y lugar específico a cada una de las mujeres registradas. Por ello, tienes que estar súper pendiente del número celular que dejaste para que te contactaran.

Una vez que cuentes con esta información, puedes consultar la dirección del módulo en la página de la Secretaría del Bienestar.

