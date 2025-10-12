Mujeres con Bienestar Edomex 2025: Reducen Edad Para Registro en Octubre

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México, continúa ampliando su alcance y modificando sus reglas para favorecer a más ciudadanas en condiciones de vulnerabilidad. Esta iniciativa ofrece un apoyo económico de 2,500 pesos cada dos meses, además de brindar acceso a múltiples servicios complementarios.

Entre los beneficios adicionales se encuentran atención médica, apoyo psicológico y legal, así como descuentos en transporte y asesoría financiera. Su cobertura abarca los 125 municipios mexiquenses y está dirigida a mujeres que enfrentan situaciones de pobreza y no cuentan con seguridad social.

Ajustan el rango de edad para nuevas beneficiarias

La Secretaría de Bienestar del Estado de México anunció recientemente una actualización en los requisitos del programa: a partir de octubre de 2025, el límite superior de edad para inscribirse se reduce a los 59 años. Anteriormente, podían postularse mujeres de hasta 62 años. Esta modificación fue publicada en la Gaceta del Gobierno y ya se encuentra en vigor.

Inicia Registro de Becas para Universidades Privadas del Edomex

Con este cambio, la nueva franja de edad autorizada es de 18 a 59 años, dejando fuera a quienes superen ese límite. La medida busca priorizar a sectores con mayor urgencia de apoyo económico, de acuerdo con las autoridades estatales.

¿Cómo inscribirse al programa Mujeres con Bienestar?

El registro debe realizarse exclusivamente en el sitio web oficial: https://mujeresconbienestar.gob.mx. Una vez dentro, se debe elegir la opción “A” y dar clic en “Iniciar nueva solicitud”.

Después de enviar los datos, la plataforma enviará un correo electrónico y un mensaje de texto con la información detallada sobre la cita presencial: lugar, fecha y hora. En ese encuentro, se validará la documentación entregada por la aspirante.

Requisitos

Ser mujer residente del Estado de México.

Tener entre 18 y 59 años cumplidos.

Encontrarse en situación de pobreza y no contar con seguridad social.

No recibir apoyo económico de otros programas públicos.

Si la solicitud es aprobada, la beneficiaria será notificada nuevamente vía correo y SMS con la fecha y lugar para recoger su tarjeta Mujeres con Bienestar, donde se depositarán los pagos bimestrales. Para más información o dudas, la Secretaría de Bienestar pone a disposición la línea telefónica: 55 9370 0924.

